Dieselfahrverbot in Münchens Innenstadt: Was ab 1. Februar gilt

Für wen gibt es Ausnahmen?

Nicht betroffen sind Diesel Euro 6/VI und Fahrzeuge mit entsprechender Hardwarenachrüstung. Auch gelten viele Ausnahmen beispielsweise für Handwerker, Lieferdienste, Einsatzkräfte, Menschen mit Behinderungen, Anwohner und Pflegedienste. Sie können mit älteren Dieselfahrzeugen der Schadstoffklasse Euro 4/IV weiterhin in die Umweltzone fahren, müssen dafür aber teilweise eine Sondererlaubnis beantragen. Nach heftiger Diskussion im Münchner Stadtrat kostet diese nun 50 Euro im Jahr. Die Ausnahmen bleiben auch bei der zweiten Stufe bestehen, fallen allerdings für Anwohner und Lieferdienste in der dritten Stufe weg.

Wie viele sind vom Dieselfahrverbot betroffen?

Das Verbot gilt vor allem für Diesel-Autos, die vor dem 1. September 2015 zugelassen wurden. Ab dem 01. Februar sind etwa 80.000 der rund 785.000 in München angemeldeten Fahrzeugen betroffen. Allerdings sind in diesen Zahlen keine Pendler oder Touristen erfasst. Die Zahl der Betroffenen dürfte also deutlich höher liegen.

Was passiert bei Verstößen?

Wer ohne Sondergenehmigung in die Umweltzone fährt, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen, zuzüglich der Verwaltungsgebühr wären es dann 128,50 Euro. Die Einhaltung kontrolliert die Polizei stichprobenartig.

Wem kann das Dieselfahrverbot schaden?

Ein vollständiges Dieselfahrverbot würde "für die meisten Gewerbetreibenden eine Neuanschaffung ihres Fuhrparks bedeuten", zeigt sich die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.. alarmiert. Für viele sei dieser Aufwand nicht zu stemmen, warnt vbw-Geschäftsführer Bertram Brossardt: "Eine Metropole kann nur mit uneingeschränktem Zugang des Wirtschaftsverkehrs in die Stadt funktionieren. Gleichzeitig kann die Verbesserung der Luftqualität auch ohne zusätzliche Verkehrsbeschränkungen erreicht werden".

Aus Sicht der vbw ist das Diesefahrverbot "völlig unverhältnismäßig". Die vbw fordert stattdessen, den öffentlichen Nahverkehr schnell auszubauen. "Wir brauchen ein an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtetes, zuverlässiges ÖPNV-Angebot. Auch bei der Rad-Infrastruktur können durch innerstädtische Verbindungen und Schnellwege zwischen dem Umland und der Stadt Entlastungen geschaffen werden", erläutert Brossardt. Gefragt seien Mobilitätskonzepte, die alle Verkehrsträger miteinander vernetzen. Auch durch die Optimierung des Verkehrsflusses und die Vermeidung von Stau könne die Schadstoffbelastung gesenkt werden.

Was kann man gegen das Dieselfahrverbot tun?

Das Verbot für Diesel-Autos im Stadtgebiet sorgt nicht nur bei Dieselfahrern für Unmut. Auch Verkehrsclubs, Juristen und mehrere Politiker haben Klagen gegen das Fahrverbot in München angekündigt. Wie aussichtsreich diese sei werden, ist aber fraglich. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Jahr 2018 entschieden, dass Städte Diesel-Fahrverbote erlassen dürfen.

Auch bleibt unklar, wie sinnvoll der Neukauf eines Diesel Euro 6d TEMP bzw. Euro 6d aktuell ist. Diese dürfen nach dem aktuellen Münchner Stufenplan zwar in die Innenstadtbereiche einfahren, allerdings könnte nach Informationen des ADAC bereits 2025 eine neue Abgasnorm Euro 7 eingeführt werden. Außerdem gibt es auf Ebene der Europäischen Union den Vorschlag, das Jahresmittel für den Ausstoß von Stickstoffdioxid von jetzt 40 µg/m³ auf 20 µg/m³ im Jahr 2030 zu reduzieren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sogar eine Reduzierung auf 10 µg/m³ empfohlen, um die Gesundheit der Menschen noch besser zu schützen. Was diese neuen Richtwerte für Maßnahmen nötig machen würden, ist aktuell schwer abzuschätzen.

Warum ist Stickstoffdioxid so gefährlich?

Die Luft in großen Städten und Ballungsräumen ist meist nicht besonders gut. Durch viele Emissionen und Abgase, die beispielsweise von Autos oder Industriegebäuden ausgestoßen werden, ist die Luft mit Schadstoffen belastet. Stickstoffdioxid ist einer dieser Schadstoffe. Es greift die Schleimhäute der Atemwege an und gelangt bis tief in die Lungenbläschen. Stickstoffdioxid kann zu schweren Herz-Kreislauferkrankungen, Asthma und Bronchitis führen und steigert laut WHO das Risiko eines Schlaganfalls. Besonders hohe Konzentrationen von Stickstoffdioxid gibt es an vielbefahrenen Straßen. Viele Städte wollen deswegen ihre Luftqualität verbessern – auch die Stadt München.