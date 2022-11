BR24live: Dieselfahrverbot in München kommt – und jetzt?

Was bringt das Dieselverbot?

Nima Lirawi von der Bürgerinitiative "Pro Landshuter Allee Tunnel" kennt die Perspektive der Anwohner der Landshuter Allee gut. Seine Initiative hat dieses Jahr 1.000 Unterschriften für den Bau des Tunnels gesammelt. Die rot-grüne Koalition im Münchner Rathaus hatte das Bauvorhaben für einen Tunnel auf der Landshuter Allee zusammen mit weiteren Tunnelprojekten 2020 gekippt.

Lirawi kritisiert im Interview mit dem BR ein jahrzehntelanges Versäumnis der Politik, was die Weiterentwicklung des Mittleren Rings und die Verbesserung der Verkehrssituation angeht. Es gebe immer nur kleinteilige Maßnahmen. Viele Anwohner würden zwar jegliche Maßnahmen, die zur generellen Verbesserung beitragen, begrüßen, seien aber skeptisch, dass sich auch tatsächlich langfristig etwas tue.

Auch die Community von BR24 beschäftigt das Thema Dieselfahrverbot. Was bringt es wirklich? Wie soll man noch zum Einkaufen kommen? Pendler kämen bisher günstiger mit dem Auto in die Stadt, es brauche also bessere ÖPNV-Angebote. Daniel Meixner schreibt dazu beispielsweise bei Facebook: "Endlich her mit einem günstigen ÖPNV-Ticket, dann werden die Grenzwerte eingehalten und es braucht keine Verbote mehr."