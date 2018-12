Diesel-Streit: Maly kritisiert Regierung und Industrie

Nürnberg Oberbürgermeister Ulrich Maly will Diesel-Fahrverbote in seiner Stadt vermeiden. In "jetzt red I" im BR Fernsehen sagte der SPD-Politiker, rigorose Fahrverbote würden das Stadtleben zum Erliegen bringen. Maly ist auch Vizepräsident des Deutschen Städtetages.

Notwendig seien Software- und Hardware-Nachrüstungen, die das Problem lösen könnten. Die Bundesregierung gehe zu zaghaft mit der Autoindustrie um, kritisierte der Nürnberger Oberbürgermeister.

Was die Rolle der Autoindustrie angeht, stimmte die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, Maly zu. Die Autoindustrie regiere in die Bundesregierung hinein und habe dort offenbar maßgeblich mitzureden. Sonst gebe es schon eine Lösung, so Metz.

Umwelthilfe verteidigt sich selbst

Metz wehrte sich gegen Vorwürfe aus den Reihen der Zuschauer, die Deutsche Umwelthilfe sei ein "Abmahnverein". Die Umwelthilfe habe "eine sinnvolle Aufgabe, indem sie als Verbraucherverband auch Verbraucherrechte" schütze.

Die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe forderte mehr Angebote für die Bürger, die einen Umstieg vom Auto auf den ÖPNV ermöglichten. Diesel müssten dringend nachgerüstet werden. Bevorstehende Diesel-Fahrverbote übten momentan den notwendigen Druck aus, um nach einer Lösung des Problems zu suchen, so Barbara Metz.

Maly mahnt zur Rückkehr zur Sachpolitik ohne Emotionen

Nürnbergs OB Ulrich Maly wies darauf hin, dass Luftreinhaltepolitik keine Verkehrspolitik sei. Langfristige Investitionen und Alternativen bräuchten einen langen Atem und seien nicht kurzfristig zu erreichen.