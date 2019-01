vor 5 Minuten

Diesel-Skandal: Landgericht Augsburg weist vier Klagen ab

Das Augsburger Landgericht hat in einem Prozess zum Diesel-Skandal bei VW vier Schadensersatz-Klagen abgewiesen. Diese waren laut Gericht nicht gut genug begründet und in der Beweisführung mangelhaft. Mindestens ein Kläger geht in Berufung.