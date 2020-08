Diesel-Skandal: Anklage gegen vier weitere Audi-Manager

Erst ging es um Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und drei weitere Manager, jetzt hat die Staatsanwaltschaft München II erneut Anklage gegen vier Audi-Manager erhoben. Bei den Beschuldigten handelt es sich um drei ehemalige Vorstände und einen Hauptabteilungsleiter im Ruhestand. Ihnen wirft die Behörde Betrug vor, außerdem mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung.

Zwei voneinander unabhängige Verfahren

Im Kern handelt es sich damit um den gleichen Tatvorwurf wie bei Stadler. Dessen Strafprozess wegen Betrugs in der Dieselaffäre beginnt Ende September vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts München II. Die Anklage vom Donnerstag wird ebenfalls vor dieser Kammer erhoben. Falls das Gericht die Anklage zulässt, beginnt ein zweites Verfahren, das vom Prozess gegen Stadler unabhängig geführt wird.

Angeklagte sollen manipulierte Autos nicht zurückgehalten haben

Die Straftaten, die den drei Ex-Vorständen vorgeworfen werden, stammen aus dem Zeitraum zwischen Oktober 2013 und September 2015. In dieser Zeit sollen sie den weiteren Absatz von Audis und Volkswagen veranlasst beziehungsweise nicht verhindert haben, obwohl sie wussten, dass die Software dieser Fahrzeuge manipuliert war. Einer der Ex-Vorstände soll das Unternehmen vor seiner Berufung zum Vorstand im Jahr 2016 über seine Beteiligung an den Manipulationen getäuscht haben.

Motoren waren mit Betrugs-Software ausgestattet

Dem früheren Hauptabteilungsleiter wird vorgeworfen, er habe für Fahrzeuge der Marken Audi, VW und Porsche die Entwicklung von Motoren veranlasst, deren Steuerung mit einer Betrugs-Software ausgestattet war. Diese Software bewirkte, dass die Abgasvorschriften zwar auf dem Prüfstand eingehalten wurden, nicht aber auf der Straße. Derart manipulierte Fahrzeuge sind in großer Zahl in den Verkehr gebracht worden. Die Anklage umfasst über 430.000 Fahrzeuge der Marken Audi, VW und Porsche, die vor allem auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt verkauft wurden.

Prozess gegen Stadler ab Ende September

Vor dem Landgericht München II beginnt am 30. September der Prozess gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler und drei weitere Mitangeklagte wegen Betrugs in der Dieselaffäre. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vor. Stadler habe spätestens Ende September 2015 von den Abgas-Manipulationen bei Audi-Dieselmotoren gewusst, aber den Verkauf der Autos trotzdem nicht verhindert, lautet der Vorwurf gegen ihn.

Verhaftung vor zwei Jahren

Stadler war von 2007 bis 2018 Audi-Chef. Wegen Verdunkelungsgefahr war er im Juni 2018 verhaftet worden und hatte vier Monate lang in Augsburg in Untersuchungshaft gesessen. Eine Mitwisserschaft oder gar Beteiligung an Diesel-Manipulationen hat Stadler stets bestritten. Die drei zusammen mit Stadler angeklagten Manager und Ingenieure sollen bei Audi ab 2008 Dieselmotoren mit einer verbotenen Abschaltfunktion entwickelt haben.