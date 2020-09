Diesel-Skandal: Aktenberge im Landgericht Ingolstadt

Erst vor kurzem wurden neue feuerfeste Aktenschränke angeschafft. Sie stehen jetzt auf den Gängen im Landgericht Ingolstadt. Das war auch nötig, denn in Sachen Diesel-Abgas-Schummeleien nehmen die Verbraucher-Klagen ständig zu.

In diesem Jahr dürfte, nach Einschätzung von Richter Jürgen Häuslschmid, noch einmal ein kräftiger Zuwachs zu verzeichnen sein.

Drei neue Richter in Ingolstadt

In den Büros des Justizangestellten stapeln sich die Akten. Sie liegen neben den Schreibtischen auf Fensterbänken. Um sie alle unterzubringen, wurden Zwischenregale in den Zimmern eingezogen. So ist noch einmal Platz für noch mehr Akten geschaffen worden.

In den meisten Fällen steckt zwischen den Aktendeckeln ein Verfahren gegen den Autohersteller Audi. Viele der Verbraucherklagen in Sachen Dieselskandal gehen genau bei den Gerichten ein, wo auch der Stammsitz des Herstellers ist. Im Fall von Audi eben Ingolstadt.

Das Justizministerium hat Anfang des Jahres grünes Licht für eine Personalaufstockung gegeben. Seit Juli arbeiten in Ingolstadt nun drei neue Richter und damit konnte eine weitere Kammer gebildet werden.

Diesel-Skandal lässt die Aktenberge anschwellen

Das war dringend notwendig. Im September 2015 kam die Dieselproblematik auf. Am Landgericht Ingolstadt gab es die erste Klagewelle im Jahr 2017. Seitdem nehmen die Eingänge stetig zu.

"Sie können davon ausgehen, dass von den normalen Zivilverfahren, unter die eben auch diese Dieselverfahren fallen, im Jahr 2017 ungefähr 1.000 Eingänge waren, im Jahr 2018 circa 2.000, 2019 um die 3.000 und wir stehen heute schon bei ca. 2.400 Eingängen." Jürgen Häuslschmid, Richter am Landgericht Ingolstadt

Eingang von rund 770 Klagen im Dezember

Und der Dezember kommt erst noch. Immer im letzten Monat des Jahres trifft ein ganzer Schwung an Anklagen bei den Gerichten ein, denn so wird die Verjährungsfrist ausgesetzt. Im letzten Jahr waren es rund 770 Eingänge an Klagen im Dezember.

Es wird in den Büros im Landgericht auf Hochtouren gearbeitet. Trotz steigender Eingänge werden die Verfahren zügig angesetzt. Wer heute als Verbraucher Klage einreicht, kann schon Anfang nächsten Jahres mit einem ersten Verfahrenstag rechnen.

"Wir haben hier am Landgericht Ingolstadt nahezu jeden Tag Verhandlungen in Dieselverfahren. Es werden auch Urteile nahezu jeden Tag verkündet." Jürgen Häuslschmid, Richter am Landgericht Ingolstadt

Richter werden zu Motorenspezialisten

Während sich die Richter der Zivilkammer noch vor fünf Jahren mit ganz anderen Dingen beschäftigten mussten, wurden sie während der ganzen Diesel-Prozesse zu echten Motorenspezialisten. Fachausdrücke wie "Typ EA 189" sind heute jedem Richter in den Prozessen ein Begriff. Sie kennen sich relativ gut aus in Sachen AdBlue-Einspritzung, Abgasreinigung und Thermofenster. Für Expertisen stehen Sachverständige zur Verfügung.

"Es bleibt einen gar nichts anderes übrig, als sich mit den unterschiedlichen Motoren zu beschäftigen, da gerade die neuen Klagen auf immer neue Motortypen erstreckt werden und in jedem Einzelfall geprüft werden muss, ob auch dort Abschalteinrichtungen vorhanden sind, die den Klagenanspruch stützen oder ob das nicht der Fall ist", erklärt Jürgen Häuslschmid, Richter am Landgericht Ingolstadt.

Digitalisierung könnte der Papierflut Einhalt gebieten

Vom Richtertisch ist die Klage des Rechtsdienstleisters "MyRight". Mehr als 2.800 Einzelfälle mit einem Streitwert von rund 80 Millionen Euro standen hier am Landgericht Ingolstadt zur Entscheidung. Die Sammelklage wurde abgewiesen, da die Abtretungsvereinbarungen der Audi-Kunden vom Gericht für unzulässig erklärt wurden. MyRight will gegen das Urteil "höchwahrscheinlich" in Berufung gehen.

Die Justizbehörde in Ingolstadt hofft jetzt auf eine baldige Digitalisierung und damit auf die elektronische Akte. Denn dann wäre Schluss mit der Papierflut, den Schränken auf den Gängen und den Aktenbergen in den Büros.