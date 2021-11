"Diesel-Loch": Überganstechnologien für Züge im Allgäu gefordert

In einer Online-Konferenz haben jetzt Verkehrsexperten und Politiker die schnelle Einführung alternativer Antriebstechnologien für den Schienenverkehr im Allgäu gefordert. Denn das nicht elektrifizierte Allgäuer Schienennetz wird zunehmend auch zum Problem für Pendler etwa in Richtung München: Schon ab der Fahrplanumstellung im Dezember werden viele von ihnen in Buchloe in einen Elektrozug umsteigen müssen, denn wegen der Luftreinhaltung dürfen demnächst nur mehr wenige Dieselzüge in die Landeshauptstadt einfahren. Bahnexperten fordern jetzt eine schnelle Abkehr vom Diesel.

Hybrid-Züge als Zwischenlösung

Alle Zubringer aus dem Allgäu auf die Strecke von Lindau über Memmingen nach München mit Oberleitungen auszustatten, würde rund 20 Jahre dauern, sagte der Verkehrsforscher Arnd Stephan bei der Online-Konferenz mit Verkehrs-Experten und Allgäuer Politikern. Deshalb brauche man Übergangstechnologien. Denkbar seien demnach Oberleitungs-Batterie-Hybride oder auch Wasserstoff-Batterie-Hybridzüge.

Politiker fordern vollständige Elektrifizierung

Diese könnten dort, wo noch nicht elektrifiziert ist, auf einen anderen Antrieb umschalten. Auch der grüne Landtagsabgeordnete Thomas Gehring aus Immenstadt und die Ostallgäuer CSU-Landrätin Maria Rita Zinnecker unterstützen die Forderung und eine langfristige Elektrifizierung. Wie schnell es gehe, hänge aber auch von Ausschreibungsfristen und den „finanziellen Mitteln“ ab, die von Freistaat und Bund zur Verfügung gestellt werden.

