Dieselfahrverbot in München: Ab heute gilt's

In München gilt seit dem heutigen Mittwochmorgen ein verschärftes Dieselfahrverbot. Alleine aus dem Großraum München dürfen 70.000 Autofahrerinnen und -fahrer mit ihrem Diesel der Schadstoffklasse Euro 4 nicht mehr in die Innenstadt und nicht mehr auf den Mittleren Ring. Der hatte bisher im Hinblick auf die Luftqualität abschnittsweise als dreckigste Innenstadtstraße Deutschlands von sich reden gemacht. Kein Wunder: ist die Verkehrsdichte dort doch ähnlich groß wie auf der Stadtumfahrung A99.

Im Jahr 2022 lag der Mittelwert an der Luftüberwachungsstelle Landshuter Allee bei 49 µg/m³ - erlaubt sind maximal 40 µg/m³. Auch an der Tegernseer Landstraße (43 µg/m³) und an der Trappentreustraße (41 µg/m³) werden regelmäßig Überschreitungen festgestellt.

"Enteignung" von Dieselfahrern ?

Ob das Dieselfahrverbot hier für Abhilfe sorgen kann, steht in den Sternen. "Löchrig wie ein Schweizer Käse" sei die neue Regelung, findet die Deutsche Umwelthilfe im Hinblick auf die zahlreichen Ausnahmen. Dazu kommt: Von außen lässt sich das Verbot nicht kontrollieren, denn es gibt keine spezielle Plakette für Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse 5. Am ersten Tag der neuen Regelung ist von einer Abnahme des Verkehrs jedenfalls noch nichts zu beobachten.

Sicher ist hingegen, dass Fahrer eines Euro-IV-Diesels, die außerhalb wohnen und über den Ring oder in die Innenstadt einfahren, illegal unterwegs sind - und im Fall einer Kontrolle demnächst 128,50 Euro Strafe zahlen müssen. Gegner der Maßnahme sprechen von Schikane und einer "Enteignung" der Dieselbesitzer. Demnächst müssen sich die Gerichte mit dem Dieselfahrverbot beschäftigen.

Wer darf in die Innenstadt und den Mittleren Ring?

Im Bemühen, eine möglichst zumutbare und gerechte Regelung zu schaffen, hat die Stadt ein System von Ausnahmen geschaffen, dass so kompliziert ist, dass der Stadtrat auch an Tag 1 des neuen Dieselfahrverbots weiter mit dem "Feintuning" beschäftigt ist.

Bisher gilt: Anwohner, Handwerker und Menschen mit Behinderungen ab einer gewissen Schwere dürfen weiter mit einem Diesel der Schadtstoffklasse 4 in die Stadt und auf den Ring. Auf Antrag der Stadtrats-SPD sollen bald auch Schichtdienstarbeitende automatisch vom Fahrverbot befreit werden.

Dazu gibt es weitere Ausnahmegenehmigung für 50 Euro. Eine solche kann beantragen, wer beruflich in die Stadt muss und nachweislich keine Möglichkeit hat, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Rund 2.000 Anträge sind bisher bereits bei der Stadt eingegangen.

Wo es weitere Fahrverbote in Deutschland gibt

Eine Deutschlandpremiere ist das Münchner Dieselfahrverbot indes nicht. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht 2018 Dieselfahrverbote für zulässig erklärt hatte, erließ Hamburg als erstes Bundesland ein streckenbezogenes Fahrverbot. Demnach dürfen laut ADAC Fahrzeuge mit der Dieselabgasnorm Euro 1 bis Euro 5 zwei Straßen nicht mehr befahren.

Auch in Stuttgart und Darmstadt gibt es vergleichbare Regelungen. In Berlin wurden die Dieselfahrverbote wieder aufgehoben, weil sich die Stickoxidwerte dort deutlich verbessert haben.