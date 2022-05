Diese Volksfeste finden die kommenden Tage statt

Steckerlfisch, Bier-Anstich, Kindernachmittage und Musik: Immer mehr Volksfeste in Niederbayern und der Oberpfalz starten in diesen Tagen.

Feuerwerk und Kindernachmittag in Niederbayern

Am Mittwoch, 25. Mai, haben insgesamt fünf Volksfeste ihren Auftakt. In Niederbayern wird bis Sonntag das Jägerwirther Dorffest im Landkreis Passau, das Hofmarkfest in Haus im Wald im Landkreis Freyung-Grafenau sowie das Ergoldinger Volksfest im Landkreis Landshut gefeiert.

Das Hofmarktfest in Haus im Wald gibt es seit 50 Jahren – deshalb gibt es am Donnerstagabend um 22 Uhr dort ein großes Jubiläumsfeuerwerk.

Am Sonntag findet am Ergoldinger Volksfest dann der Kinder- und Familientag statt: Von 13 bis 19 Uhr gibt es ermäßigte Preise an den Fahrgeschäften, Verkaufsständen und im Festzelt.

Auch das Jägerwirther Dorffest bietet Donnerstag und Sonntag ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminke und Losen an.

Beim Bruckberger Volksfest wird vom 25. bis 29. Mai im Landkreis Landshut gefeiert. Kindertag ist am Samstag, am Sonntag gibt es ein großes Oldtimer-Treffen - vom Traktor bis zum Straßenkreuzer.

Feiern in der Oberpfalz in Cham, Neumarkt und Regensburg

Auch in der Oberpfalz wird von Mittwoch bis Sonntag gefeiert: Um 19 Uhr wird das 44. Neumarkter Frühlingsfest in der Großen Jurahalle am Festplatz eröffnet. Bis Montag findet außerdem das Chamer Frühlingsfest statt. In Cham sowie Neumarkt gibt es am Freitag bei den Kindernachmittagen vergünstigte Preise. Die Regensburger Dult hat am Sonntag ihren letzten Tag.