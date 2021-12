Diese Silvester-Regeln gelten in Unterfrankens großen Städten

Egal ob man sich ein "gesundes Neues", einen "guten Rutsch" oder doch einen "guten Beschluss" wünscht oder gewünscht hat – auch in Unterfranken ist die Silvesternacht von Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona geprägt. Seit 28. Dezember gelten in ganz Bayern neue Corona-Regeln. Diese betreffen generell das alltägliche Leben, aber auch speziell Silvester. Die Maßnahmen konkretisieren müssen wie gewohnt die Städte und Landkreise selbst.

Keine Feuerwerkskörper und Alkoholverbot in Würzburg

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist auch in diesem Jahr generell nicht gestattet. Zusätzlich darf in der Stadt Würzburg in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altenheimen, Kinderheimen oder besonders brandempfindlichen Gebäuden keine Pyrotechnik abgebrannt werden. Außerdem ist es in bestimmten Bereichen verboten, im Zeitraum der Silvesternacht ab 22 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 2 Uhr Feuerwerkskörper aller Art mitzuführen oder abzubrennen. Auch Glasflaschen oder Gläser dürfen dort zu dieser Zeit nicht mitgeführt werden. Das gilt in folgenden öffentlichen Bereichen: in der Domstraße, am Sternplatz, dem Platz am Vierröhrenbrunnen, dem Eingangsbereich der Augustinerstraße, der Alten Mainbrücke, beim Grafeneckart und im Eingangsbereich der Langgasse.

Dazu kommen die Verbote rund um die Wallfahrtskirche "Käppele" samt Schließung des Vorplatzes sowie Verbote im Bereich der Festungsanlage Marienberg und rund um die Residenz samt Residenzplatz. Im Kernbereich der Innenstadt gilt außerdem ein Alkoholverbot. Der alte Brauch der Böllerschüsse vor der Festung am Neujahrstag wurde zwischenzeitlich von den Verantwortlichen ebenfalls abgesagt.

Hier gilt in Würzburg das Ansammlungsverbot

Zwischen dem 31. Dezember, 15 Uhr und dem 1. Januar, 9 Uhr gilt im Freistaat auf publikumsträchtigen Plätzen ein Ansammlungsverbot. In dieser Zeit sind Ansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt. Menschenansammlungen, die darüber hinausgehen, sollen sich unverzüglich zerstreuen.

Die Stadt Würzburg hat den Geltungsbereich für die Innenstadt auf den Bereich "Kleiner Bischofshut" festgelegt. Damit gilt das Ansammlungsverbot für das engere Innenstadtgebiet, umgrenzt durch die Straßen Juliuspromenade, Theaterstraße, Balthasar-Neumann-Promenade, Neubaustraße, Wirsbergstraße, Oberer Mainkai, Mainkai, ergänzt um die Alte Mainbrücke und die Sanderstraße.

Silvesterfeuerwerk in der Schweinfurter Innenstadt verboten

Auch in Schweinfurt ist das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk in den meisten Teilen der Innenstadt verboten. Dazu gehören der Markt, die Rückertstraße bis einschließlich der Einmündung Linsengasse, die Brückenstraße bis einschließlich der Einmündung Judengasse, die Metzgergasse zwischen Spitalstraße und einschließlich der Kreuzung Judengasse, die Judengasse zwischen Brückenstraße und einschließlich der Kreuzung Metzgergasse (einschließlich Platz hinter dem Rathaus) sowie der Rathausinnenhof. Das Verbot gilt ganztägig am 31. Dezember und am Neujahrstag.

Alkoholverbot in Schweinfurt bleibt bestehen

Darüber hinaus weist die Stadt auf das bestehende Alkoholverbot in der Innenstadt hin. Außerdem dürfen sich dort zwischen dem 31. Dezember, 15 Uhr und dem 1. Januar, 9 Uhr nicht mehr als zehn Personen versammeln. Folgende Straßen bzw. Grünanlagen gehören noch zum Innenstadtbereich und grenzen ihn ab: Gutermannpromenade bis zur Hahnenhügelbrücke (inklusive Grünflächen bis zum Mainufer), Landwehrstraße, Georg-Schäfer-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Niederwerrner Straße, Am Obertor, Fehrstraße, Am Oberen Marienbach, Paul-Rummert-Ring, Am Zollhof, Am Unteren Marienbach, Karl-Georg-Krug-Promenade bis zur Höhe Am Nadelöhr.

Ansammlungsverbot in der Aschaffenburger Innenstadt

In Aschaffenburg trifft das bayernweite Ansammlungsverbot an Silvester und Neujahr auf folgende öffentliche Plätze zu: Oberer und Unterer Schlossplatz – von der Stadthalle bis einschließlich des Boule Platzes vor dem Schloss, sowie auf dem Vorplatz zur Jesuitenkirche; Agathaplatz mit Strickergasse zum Schlossplatz; Ridinger Straße am Schloss mit angrenzender Grünfläche zwischen Stadtbibliothek und Schloss; Grünanlage an der Webergasse zwischen Oberem Schlossplatz und Altem Forstamt, einschließlich Vorplatz Steinmetzschule zwischen Webergasse und Schlossgasse sowie dem Spielplatz neben dem alten Forstamt; Theaterplatz mit näherem Umfeld Karlsplatz; Hauptbahnhof: Vorplatz mit näherem Umfeld sowie Dämmer Tor; Vorplatz FOS/BOS zwischen Nordring und Ottostraße einschließlich der Grünanlage.

Verstärkte Polizeikontrollen und Appell an Bevölkerung

Die unterfränkische Polizei weist darauf hin, dass sie auch in der Silvesternacht strikte Kontrollen zur Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen durchführen werden. Unterstützt wird sie dabei von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Im Fokus stünden die geltenden Kontaktbeschränkungen und die Verbote zum Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Daher werde die Polizei in Innenstädten und anderen öffentlichen Plätzen oder beliebten Sammelpunkten verstärkt präsent sein. Außerdem appelliert die Polizei nochmals eindringlich an die unterfränkische Bevölkerung sich weiterhin an die Vorschriften zu halten und Kontakte zu reduzieren, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene

Laut bayerischen Infektionsschutzgesetz dürfen seit dem 28. Dezember maximal zehn Geimpfte oder Genesene zusammen feiern. Die Höchstzahl gilt auch außerhalb privater Wohnungen, wenn zum Beispiel Räume oder Locations privat angemietet sind oder genutzt werden. Außerdem gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen, sobald eine ungeimpfte Person bei der Feier dabei ist: Private Zusammenkünfte sind dann – egal ob im öffentlichen oder privaten Raum – nur mit Mitgliedern des eigenen Hausstands sowie höchstens zwei weiteren Personen eines weiteren Hausstands möglich. Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit.

Um zumindest im kleinen Kreis und nach den Hygiene- und Zugangsregeln der Gastronomie in diesem Jahr Silvester feiern zu können, ist die derzeit geltende Sperrstunde in der Gastronomie für die Silvesternacht landesweit aufgehoben worden. Diskotheken, Clubs und reine Schankwirtschaften sind aber weiterhin bayernweit geschlossen. Auch sonstige Tanzveranstaltungen sind grundsätzlich verboten.