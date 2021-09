Diese Schwaben ziehen voraussichtlich in den Bundestag ein

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Wahl 2021 werden im nächsten Bundestag insgesamt 15 Schwaben sitzen. Sechs davon kommen von der CSU, die in allen Wahlkreisen die Direktmandate geholt hat. Die anderen neun schwäbischen Bundestagsmitglieder ziehen über ihre Plätze auf den Landeslisten ins Parlament ein.

Grüne mit Roth und Deligöz im Bundestag

Für die schwäbischen Grünen ziehen erneut Claudia Roth aus dem Wahlkreis Augsburg-Stadt und Ekin Deligöz aus dem Wahlkreis Neu-Ulm in den Bundestag ein. Roth war während der letzten Legislaturperiode Bundestagsvizepräsidentin und wird derzeit als mögliche Entwicklungsministerin gehandelt, sollten die Grünen einer zukünftigen Bundesregierung beteiligt sein. Roth selbst wollte sich dazu am Sonntagabend noch nicht konkret äußern.

Ulrike Bahr und Christoph Schmid für die SPD

Wieder mit dabei ist bei der SPD Ulrike Bahr. Die schwäbischen SPD-Vorsitzende ist im Wahlkreis Augsburg-Land angetreten und hat ihr Mandat verteidigt. Sie freute sich am Sonntag im Rathaus über das Ergebnis ihrer Partei. Man habe einen starken Wahlkampf gemacht und "von Anfang an auf Sieg gesetzt", so Bahr im Augsburger Rathaus.

Für die SPD kommt außerdem Christoph Schmid aus Schwaben in den Bundestag. Der 45-Jährige ist Bürgermeister von Alerheim im Landkreis Donau-Ries und kandidierte zum zweiten Mal für den Bundestag. Nicht mehr in den Bundestag geschafft hat es dagegen Karl-Heinz Brunner. Der bisherige Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Neu-Ulm war nicht auf der Landesliste vertreten und bekam kein Direktmandat.

FDP mit zwei Schwaben vertreten

Für die FDP schafft es erneut Stephan Thomae aus dem Wahlkreis Oberallgäu ins Parlament. Für den 53-Jährigen wird es bereits die dritte Legislaturperiode im deutschen Bundestag sein. Mit Maximilian Funke-Kaiser aus Augsburg kommt ein weiterer Schwabe für die FDP in den Bundestag. Funke-Kaiser hatte als Spitzenkandidat der Jungen Liberalen Bayern auf Platz elf der Landesliste gestanden.

AfD mit zwei, Linke mit einem Bundestagsmitglied

Für die AfD ziehen auch wieder zwei Schwaben in den Bundestag ein. Der Chemiker Rainer Kraft war im Wahlkreis Augsburg-Land angetreten. Peter Felser aus Sonthofen hatte keinen eigenen Wahlkreis, kommt aber wohl über seinen Listenplatz elf in den Bundestag.

Mit einer schwäbischen Abgeordneten zieht die Linke in den Bundestag ein. Für Susanne Ferschl, die im Wahlkreis Ostallgäu angetreten war, wird es die zweite Legislaturperiode im Bundestag sein. Zusammen mit den sechs Direktmandaten der CSU werden im nächsten Bundestag demnach 15 Schwaben vertreten sein, 2017 waren 14 Schwaben ins Parlament eingezogen.