Diese Schwaben haben bei den Paralympics abgeräumt

Die Paralympics in Peking sind vorbei - für viele Athletinnen und Athleten geht's wieder in Richtung Heimat. Auch wenn die Spiele vom Krieg in der Ukraine überschattet waren, gibt es aus schwäbisch-sportlicher Sicht doch Grund zur Freude: Zwei Silber-Medaillen bringen die Sportlerinnen und Sportler mit nach Hause.

Doppel-Silber für Marco Maier

Gewonnen hat das Edelmetall der Allgäuer Langläufer Marco Maier. Mit 22 Jahren stand er gleich zwei Mal auf dem Treppchen - nach zwei denkbar knappen Sprints auf der Zielgerade. Para-Biathlon nennt sich Maiers Disziplin, der Allgäuer hat eine Behinderung an der linken Hand und kann deshalb nur mit einem Stock anschieben.

Aufgehalten hat ihn das nicht - im Gegenteil: Am Ende reicht es für zwei Mal Silber und einen Medaillengewinner, der es gar nicht richtig fassen konnte: "Einmal ist unglaublich, zwei Mal ist einzigartig - deswegen wird es noch etwas länger dauern, das zu realisieren, was ich geschafft hab."

Erfahrung sammeln für 2026

Auch für den zweiten schwäbischen Starter waren die Paralympics ein Erfolg: Mit 21 Jahren war Leander Kress aus Friedberg in allen alpinen Disziplinen gestartet. Das Ziel dabei: Erfahrung sammeln, denn der junge Athlet steht am Anfang seiner Karriere. Unter die besten 20 wollte Kress kommen, mit einem 17. Platz im Super-G hat er das auch erreicht.

Im Alter von sieben Jahren hatte der Friedberger wegen Knochenkrebs ein Bein verloren. Für die Zukunft hat er viel vor: "Mir geht's einfach ums Erfahrungen sammeln, damit ich 2026 vorbereitet an den Start komme." Dann finden die Paralympics in Cortina d´Ampezzo bei Mailand in Italien statt.