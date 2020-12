Diese Regeln gelten an Silvester in Unterfranken

Mit einer ähnlichen Personenstärke wie in der vergangenen Silvesternacht will die Polizei in diesem Jahr kontrollieren, ob sich die Menschen in Unterfranken an die Corona-Regeln halten. Die unterfränkische Polizei hat strikte Kontrollen angekündigt, bei denen die Ausgangssperre ab 21 Uhr, die Kontaktbeschränkung auf fünf Personen aus zwei Haushalten sowie das Alkohol- und Böllerverbot in der Öffentlichkeit im Fokus stehen.

Unterfränkische Polizei kündigt strikte Kontrollen an

Vor allem in den Innenstädten und an öffentlichen Plätzen, die als beliebte Sammelpunkte gelten, sowie in den unterfränkischen Regionen mit besonders hohen Inzidenzwerten will die Polizei verstärkt präsent sein. Auf vielen öffentlichen Plätzen und Straßen in Unterfranken gilt außerdem ein Böllerverbot.

Würzburg: Böllerverbot in der Innenstadt

In Würzburg etwa bleibt es nach Angaben der Stadt bei den Regelungen aus den Vorjahren: Demnach ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf der Domstraße, dem Domplatz sowie dem Platz am Vierröhrenbrunnen und auf der Alten Mainbrücke verboten. Hinzu kommen die Verbote rund um das "Käppele", die Festung Marienberg und die Würzburger Residenz.

Versammlungsverbot auf öffentlichen Plätzen in Schweinfurt

In Schweinfurt gilt ein An- und Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr auf allen öffentlichen Plätzen. Unabhängig von der Corona-Pandemie beschloss der Stadtrat bereits im Juli 2020 ein Feuerwerksverbot rund um das Schweinfurter Rathaus. In folgenden Bereichen ist das Abbrennen von Pyrotechnik verboten: Am Markt, in der Rückertstraße bis zur Einmündung Linsengasse, in der Brückenstraße bis zur Einmündung Judengasse, in der Metzgergasse bis zur Einmündung Judengasse, einschließlich des Platzes hinter dem Rathaus sowie im Rathausinnenhof.

Böllerverbot in der Aschaffenburger Innenstadt

In Aschaffenburg ist es vom 30. Dezember bis zum 10. Januar verboten, auf dem Marktplatz und auf dem Schlossvorplatz pyrotechnische Gegenstände dabeizuhaben oder abzubrennen. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Verstöße mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden können.

Polizei rät von Feuerwerk auf privatem Grundstück ab

Die unterfränkische Polizei und die Stadtverwaltungen raten in diesem Jahr dringend davon ab, jegliche Art von Feuerwerkskörpern anzuzünden, auch im eigenen Garten oder auf dem privaten Grundstück. Es müsse unbedingt vermieden werden, dass sich die ohnehin stark ausgelasteten Krankenhäuser und der Rettungsdienst in der Silvesternacht zusätzlich um Patienten kümmern müssen, die sich beim Umgang mit Feuerwerkskörpern verletzt haben.