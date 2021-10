Diese Politiker vertreten Unterfranken im neuen Bundestag

Er ist so groß wie nie, der neue Bundestag – und an diesem Dienstag kommen alle Politikerinnen und Politiker, die 2021 in den Bundestag gewählt wurden, zur konstituierenden Sitzung zusammen. Deutschlandweit betrachtet hat die Bundestagswahl 2021 so manche Überraschung mit sich gebracht. Mit Blick auf Unterfranken gab es allerdings nur wenig Veränderungen bei den Politikern, die den Bezirk die kommenden Jahre in Berlin vertreten werden. Insgesamt sitzen 13 Unterfranken im neuen Bundestag, also ein Kandidat mehr als in der vergangenen Legislaturperiode.

CSU-Kandidaten gewinnen erneut alle Direktmandate

Unterfranken ist in fünf Wahlkreise aufgeteilt – die Wahlkreise Aschaffenburg, Bad Kissingen, Main-Spessart, Schweinfurt und Würzburg. Das heißt folglich: es gibt fünf Direktkandidaten. Trotz teils erheblicher Stimmverluste haben auch bei dieser Bundestagswahl wieder alle CSU-Kandidaten die Direktmandate geholt.

Im Wahlkreis Aschaffenburg hat sich Andrea Lindholz durchgesetzt, im Wahlkreis Bad Kissingen Dorothee Bär, im Wahlkreis Main-Spessart Alexander Hoffmann, im Wahlkreis Schweinfurt Anja Weisgerber und im Wahlkreis Würzburg Paul Lehrieder. Alle fünf saßen auch schon vor der Wahl 2021 im Bundestag, haben ihre Plätze also verteidigt.