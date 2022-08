Diese Oberpfälzer-Feste stehen an diesem Wochenende an

Letztes Drachenstich Wochenende

Schon seit Anfang August laufen die Drachenstich Festspiele in Furth imWald - dieses Wochenende zum letzten Mal. Am Freitag laden die Drachenstich Festspiele ab 19.00 zum "Tag der Betriebe" ein. Am Samstag findet der Kinderdrachenstich in der Arena auf dem Stadtplatz mit anschließendem historischen Kinderfest rund um den Schloßplatz statt. Am Sonntag wird bereits um 6.00 Uhr mit dem Drachenflohmarkt gestartet und ein letztes Mal zum Drachenstichfestschießen eingeladen.

Täglich findet um 20.00 Uhr "Der Drachenstich" statt, das Freilichtfestpiel auf dem Further Stadtplatz. Außerdem sind jeden Tag die Almhütte und der Vergnügungspark geöffnet sowie von 17.00 bis 23.00 Uhr Festzelt- und Biergartenbetrieb. Das gesamte Programm ist auf der Website des Drachenstichs 2022 zu finden.

Familiennachmittag am JURA-Volksfest

Auch das JURA-Volksfest in Neumarkt geht in sein letztes Wochenende. Am Freitag wird von 14.00 bis 17.00 Uhr zum Familiennachmittag eingeladen. Samstag und Sonntag findet regulärer Festbetrieb statt. Eigentlich auf dem Plan: Ein Abschlussfeuerwerk am Sonntag, doch die Stadt Neumarkt will am Samstag entscheiden, ob das Feuerwerk stattfindet oder nicht.

Oldtimer und Rockabilly in Neunburg vorm Wald

Von Samstag bis Sonntag wir die Altstadt von Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf zum Schauplatz zahlreicher Attraktionen. Auf verschiedenen Plätzen der Altstadt bietet das Altstadtfest dieses Wochenende seinen Gästen viel Programm: Musik, Schmankerl, Oldtimerschau, Rockabilly-Händlermeile und auch ein Kinderland.

Weinfest im St. Peter-Garten in Tirschenreuth

Der Handballclub Tirschenreuth lädt am Sonntag zum traditionellen Weinfest in den Sankt-Peter-Garten ein. Gestartet wird mit einem Gottesdienst in der Sankt-Peter-Kirche. Danach erwarten die Besucher Mittagessen, Kaffee, Torten und Kuchen. Ausgeschenkt werden neben Bier, Weine aus der Pfalz. Ab 17:00 Uhr sorgt eine Liveband für Stimmung. Geplant ist, dass das Fest bei jeder Witterung stattfindet.

Bergkirchweih auf dem Arber

Nach zwei Jahren Coronapause wird am Sonntag um 10.30 Uhr auf dem Großen Arber wieder Bergkirchweih gefeiert. Traditionell kommen tausende Besucher zum Gottesdienst an die Arberkapelle und feiern anschließend auf dem höchsten Gipfel im Bayerischen Wald (1.453 Meter). Die Arberkirchweih in ihrer heutigen Form wird seit 57 Jahren gefeiert. Ihre Tradition reicht deutlich länger zurück. Bereits im Jahr 1806 wurde auf dem Gipfelplateau des Großen Arber eine Kapelle erreichtet. Mehrfach musste die Kapelle dann renoviert oder gar neu gebaut werden, weil das Gebäude durch Stürme und strenge Winter immer wieder zerstört worden war.