Diese Klinikclownin bringt Kinder in aller Welt zum Lachen

Eine rote Nase, rote Bäckchen und eine pinke Haarschleife über den geflochtenen Zöpfen: An der Nasenspitze sieht man Dr. Lilo Musi an, dass sie ein besonderer Gast auf der Kinderonkologie ist. Einmal pro Woche besucht die Klinikclownin dort kranke Kinder - aber nicht nur das.

Lachen als universelles Prinzip

Die gebürtige Schwäbin, mit bürgerlichem Namen Miriam Brenner, war schon mit Akkordeon und Ukulele in Krisengebieten auf der ganzen Welt unterwegs. Außerdem arbeitet sie als Bestatterin, musiziert mit dem Cello und begleitet Menschen im Sterben als Hospizhelferin.

Egal, wo auf der Welt sie als Klinikclown im Einsatz war, eins war überall gleich, schildert die 43-Jährige: "Lachen ist die schnellste Verbindung zwischen zwei Menschen." Ein gemeinsamer, heiterer Moment verbinde über alle Barrieren von Sprache oder Kultur hinweg.

Der Clown verhilft zu mehr Präsenz

Und so war Miriam Brenner als Clownin schon in Syrien und Russland unterwegs, um kranken Kindern dort ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern - aber nicht nur ihnen. Ein Clown als Figur habe die große Begabung, im Hier und Jetzt zu sein, schildert Brenner. Gerade Erwachsene seien aber oft von Plänen und Ängsten getrieben. "Der Clown hilft uns, im Moment zu sein - denn nur dort kann Heilung stattfinden", erklärt die 43-Jährige.

Auch für Erwachsene

Das Tollpatschige, Ungeschickte sei das "Lebenselixier" des Clowns. Damit gewinne er Freude aus etwas, das sich Erwachsene oftmals nicht erlauben: das Scheitern. "Wenn Erwachsene das beobachten, können sie oftmals lachen - und dadurch auch wieder fühlen", erklärt Brenner und fügt hinzu: "Gefühle sind unsere Energietreiber, die dürfen wir nicht vergraben."

Krankenhauspersonal dankbar für mehr Leichtigkeit

Gerade während der Pandemie sei das auch auf den Stationen der Kinderkliniken deutlich geworden, als die Pflegekräfte und das Personal besonders unter Druck standen. Der Alltag für die kleinen Patientinnen und Patienten habe durch die Pandemie stark an Lebendigkeit und Leichtigkeit verloren - welche durch die Klinikclowns wiederum ein Stück weit zurückkam.

"Für uns war die Tür eigentlich immer offen", schildert Brenner ihre Erfahrungen während der Pandemie. Um "auf der sicheren Seite" zu sein gehe einem Besuch von "Freulein" Dr. Lilo Musi natürlich ein Test voraus, vollständig geimpft seien die Clowns sowieso.

Gemeinsame Geschichte mit den Patientinnen und Patienten

Für die Kinder sei besonders der regelmäßige Besuch wertvoll, denn so entstehe eine gewisse Art von Freundschaft. Eine Patientin, die inzwischen 19 Jahre alt ist, kennt Miriam Brenner seit deren zehntem Lebensjahr. "Wir haben so eine lange Lebenszeit gemeinsam verbracht, manchmal schreiben wir uns auch privat." Gerade für Kinder, die länger in Behandlung sind, werden die Besuche des Klinikclowns zu einer wertvollen Abwechslung im Stationsalltag.