Diese Gottesdienste gibt's an Weihnachten in Fernsehen und Radio

Laut Bibel soll sie sich vor über 2.000 Jahren in einem Stall in Bethlehem ereignet haben: Die Geburt von Jesus Christus, den die Kirchen als Sohn Gottes verehren. Auch in diesem Jahr gibt es an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen viele Gottesdienste in den Gemeinden. Wer die warme Wohnung nicht verlassen möchte, hat die Möglichkeit, am Fernseher oder Radio mitzufeiern. Hier finden Sie eine Übersicht:

Gottesdienste zu den Feiertagen an Weihnachten und Neujahr: