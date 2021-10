Diese Gas-Pipeline soll Energie-Engpässe in Schwaben verhindern

"Augusta" soll die neue Gas-Pipeline heißen, die auf 41 Kilometern von Wertingen im Landkreis Dillingen nach Kötz im Landkreis Günzburg führt. Um mögliche Engpässe bei der Gasversorgung zu verhindern, soll sie ab 2024 in Betrieb gehen. So zumindest der Plan des Gasnetzbetreibers "bayernets". Diese Woche informiert der Betreiber die Bevölkerung und will über die neue Gastransportleitung sprechen.

Landwirte haben Angst um ihre Felder

Denn an der neuen Pipeline gibt es Kritik: Sorgen gibt es unter anderem von Seiten der Landwirtschaft. Bauern befürchten, dass ihre Felder zerschnitten werden und dort, wo der Boden umgegraben wird, künftig weniger wächst. Bayernets betont, man wolle die Landwirte dafür entschädigen und die Trasse so weit wie möglich parallel zu einer schon bestehenden Gasleitung laufen lassen.

Der Ausbauplan liegt vor

In Wertingen ging vor zwei Jahren eine sogenannte Verdichterstation in Betrieb. Gas wird hier unter hohen Druck gesetzt, um es in großer Menge über weite Strecken transportieren zu können. Die Fernleitungsnetzbetreiber legen regelmäßig einen Ausbauplan vor, der eine ausreichende Versorgung sicherstellen soll und den schließlich die Bundesnetzagentur bestätigen muss.

Infoveranstaltungen in Kötz, Glött und Wertingen

Gas soll in Zeiten der Energiewende als Brückentechnologie dienen, "Augusta" wird unter anderem ein Kraftwerk in Leipheim beliefern. Fernleitungsbetreiber bayernets will von Montag bis Donnerstag in Kötz, Glött und Wertingen Infoveranstaltungen abhalten, jeweils um 16 und 18.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, deshalb müssen sich die Bürger vorab anmelden.