Diese Corona-Regeln wurden in Bayern am häufigsten gebrochen

Wer sich trotz Anordnung nicht in Quarantäne begibt, muss mit einem Bußgeld von 2.000 Euro rechnen. Das sagt der erst Ende August von der Bayerischen Staatsregierung noch einmal verschärfte Bußgeldkatalog aus. Bis dahin waren es 1.000 Euro.

Doch es kann auch teurer als 2.000 Euro werden, denn bei den 2.000 Euro handelt es sich nur um den standardmäßigen Regelsatz. Je nach Verstoß gegen Corona-Regelungen kann das Bußgeld auf bis zu 10.000 Euro erhöht werden. Auch eine Absenkung des Bußgelds auf bis zu 500 Euro ist möglich.

Rund 440 Verstöße gegen Quarantäne-Auflagen

Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) befanden sich seit dem Ausbruch des Coronavirus in Bayern bis zum 1. August knapp 200.000 Menschen in angeordneter Quarantäne, 148.800 als Kontaktpersonen und 51.100 als Infizierte.

Im selben Zeitraum registrierte das Bayerische Innenministerium 437 Verstöße gegen eine angeordnete Quarantäne. In der Landeshauptstadt München sind es nach Auskunft des Kreisverwaltungsreferats bisher zwölf Fälle gewesen, in denen gegen Quarantäne-Auflagen verstoßen wurde.

Damit bilden Quarantäne-Verstöße nur einen relativ kleinen Teil der Gesamtverstöße im Zusammenhang mit Corona. Diese beliefen sich bis zum 1. August auf insgesamt 64.143 bei der Polizei registrierte Anzeigen.

Hinzu kommen noch die Fälle, in denen kommunale Ordnungsämter Bußgelder verhängen. Diese Fälle werden jedoch nicht zentral erfasst.

Verstoß gegen Ausgangsbeschränkungen auf Platz 1

Der überwiegende Teil der von der Bayerischen Polizei aufgenommenen Fälle bezieht sich auf Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen (45.441 Fälle).

Außerdem machen die Verstöße gegen das Verbot von Menschenansammlungen (15.758 Fälle) einen großen Anteil aus.

Wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht lagen der bayerischen Polizei bis zum 1. August 1.882 Anzeigen vor.

München Spitzenreiter bei den Corona-Verstößen

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks hat das Innenministerium die Fälle nach Polizeipräsidien geordnet. "Spitzenreiter" ist hier das Polizeipräsidium München mit 12.660 Anzeigen, gefolgt vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd (7.730 Anzeigen) und dem Polizeipräsidium Mittelfranken (7.552 Anzeigen). Dort ist auch die Stadt Nürnberg inbegriffen.

Am wenigsten Verstöße zählen die schwäbischen Polizeipräsidien Schwaben Nord mit Sitz in Augsburg und Schwaben Süd/West mit Sitz in Kempten, wo es jeweils nur zu rund 4.200 Anzeigen kam.

Bußgelder werden von Kommunen erhoben

Eine Aussage zur Summe eingenommener Bußgelder kann das Bayerische Innenministerium auf BR-Anfrage nicht treffen. Hier seien die Kreisverwaltungsbehörden zuständig. Eine bayernweite Übersicht werde nicht geführt.

Die Landeshauptstadt München hat bis zum 3. September mit rund 5.600 Bußgeldbescheiden "etwas mehr als eine Million Euro" eingefordert. Die Höhe der einzelnen Geldbußen richtet sich laut der Stadt München nach dem Corona-Bußgeldkatalog der Bayerischen Staatsregierung. Größtenteils handele es sich dabei um Beträge im unteren dreistelligen Bereich.