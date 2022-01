Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Bayern

Neben "Vorsicht und Umsicht" verlangt die bayerische Staatsregierung im Kampf gegen Corona auch "Augenmaß". Zwar führe die Omikron-Variante zu deutlich mehr Corona-Infektionen - doch die Wahrscheinlichkeit, deswegen ins Krankenhaus zu müssen, sei nach bisherigen Beobachtungen deutlich geringer, heißt es in der offiziellen Begründung des Gesundheitsministeriums zur Änderung der Corona-Verordnung. Vor diesem Hintergrund hält die Staatsregierung "vorsichtige Anpassungen" der Regeln für vertretbar. Am Dienstag beschloss das Kabinett mehrere Lockerungen, die von heute an gelten.

Mehr Zuschauer bei Kultur und Sport

In Kinos, Theater, Opernhäuser und Co. dürfen ab sofort doppelt so viele Zuschauer wie bisher: Die maximal erlaubte Auslastung wurde von 25 auf 50 Prozent angehoben. Dies gilt auch für kleinere Sportveranstaltungen. Damit die erhöhte Auslastung in der Praxis auch möglich ist, muss nicht mehr zwingend ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Zuschauern eingehalten werden. Allerdings müssen die Veranstalter die größtmöglichen Abstände sicherstellen - zum Beispiel indem die Sitzplätze nach dem "Schachbrett-Prinzip" belegt werden, also versetzt zwischen den Reihen. Die übrigen Regeln bleiben: Zugang nur nach 2G-plus-Regel, es gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Ende der Geisterspiele - größere Kulturevents wieder möglich

Nach knapp zwei Monaten dürfen die bayerischen Profi-Vereine jetzt wieder vor Publikum Heimspiele austragen, auch große überregionale Kulturveranstaltungen wie Popkonzerte sind wieder möglich. Dabei gilt aber eine maximale Auslastung von 25 Prozent und zudem eine Begrenzung auf höchstens 10.000 Zuschauer. Erlaubt sind nur feste Sitzplätze, aber keine Stehplätze. Bisher galt für solche großen Events ein Zuschauerverbot.

Als "groß" gilt ein Event, wenn die Veranstaltungsstätte bei einer Auslastung von 50 Prozent mehr als 1.000 Zuschauer fassen kann. Sportwettkämpfe gelten als überregional, wenn es sich um Ligen oder Wettbewerbe handelt, an denen auch außerbayerische Sportler und Mannschaften teilnehmen. Bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern darf Alkohol weder ausgeschenkt noch konsumiert werden, offensichtlich alkoholisierten Menschen darf der Zutritt verweigert werden. Auch hier gilt 2G plus.

Jugendarbeit: Auch für ungeimpfte Schüler

Bisher galt für außerschulische Jugendarbeit für alle ab 14 Jahren die 2G-Regel - ungeimpfte Jugendliche waren daher ausgeschlossen. Jetzt dürfen minderjährige Schülerinnen und Schüler auch ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis an Angeboten der "außerschulischen Bildung im Rahmen der Jugendarbeit" teilnehmen. Dabei darf es in den Jugendzentren aber keine Partys mit Disco-Charakter geben.

Damit erweiterte die Staatsregierung die Ausnahmeregelung für ungeimpfte minderjährige Schülerinnen und Schüler. Sie dürfen nach wie vor zur aktiven Sportausübung, zum Musizieren und Schauspielern Zutritt erhalten. Auch Café- und Restaurantbesuche sind möglich. Ins Kino, Theater oder Stadion dürfen ungeimpfte Jugendliche dagegen nicht.

Meisterkurse und Fahrschulen: 3G statt bisher 2G

An Meisterkursen sowie Theorie- und Fahrstunden von Fahrschulen dürfen neben Geimpften und Genesenen nun auch Menschen mit einem aktuellen negativen Testnachweis teilnehmen. Für alle übrigen Bereiche der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie für Musikschulen und Erwachsenenbildung bleibt es bei der 2G-Regel (siehe unten).

Erleichterung für Menschen, die sich nicht impfen lassen können

Für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dies durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis belegen können, reicht für den Zugang nach 2G oder 2G plus nun auch ein Antigen-Schnelltest. Bisher mussten sie einen PCR-Test vorlegen.

2G-Regel im Handel offiziell gestrichen

Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof vergangene Woche die 2G-Regel für den Einzelhandel im Freistaat schon vorläufig gekippt hatte, wurde die entsprechende Vorgabe nun komplett aus der bayerischen Corona-Verordnung gestrichen. Damit steht fest: Auch Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, haben weiterhin Zugang zu allen Geschäften. Für Schutz soll die FFP2-Maskenpflicht und die Kundenbeschränkung gelten: Pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf nur ein Kunde ins Geschäft.

Hotspot-Lockdowns weiterhin ausgesetzt

In mehr als 50 der 96 bayerischen Landkreise und kreisfreien Städten ist die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile auf mehr als 1.000 gestiegen. Nach der bayerischen Hotspot-Regel hätte für diese Kreise ein regionaler Lockdown verhängt werden müssen - die Vorschrift wurde aber vor zwei Wochen ausgesetzt, zunächst bis 28. Januar. Diese "Außervollzugsetzung" wird jetzt bis 9. Februar verlängert.

Komplett gestrichen hat die Staatsregierung die Hotspot-Lockdowns bewusst aber nicht, um sich die Möglichkeit strengerer Einschränkungen offenzuhalten. Die gegenwärtige Lage erfordere eine weitere Beobachtung, heißt es dazu in der Begründung des Gesundheitsministeriums. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer Verschlechterung, insbesondere bei einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems, sehr schnell stärkere Beschränkungsmaßnahmen (...) erneut erforderlich werden."

Was unverändert weiter gilt

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich maximal zehn vollständig Geimpfte und Genesene treffen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, dürfen Angehörige eines Haushalts maximal mit zwei Personen aus einem weiteren Hausstand zusammenkommen.

Maskenpflicht: In geschlossenen Räumen (mit Ausnahme von privaten Räumlichkeiten), öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Veranstaltungen im Freien gilt in Bayern eine FFP2-Maskenpflicht. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen, bei 6- bis 15-Jährigen reicht eine medizinische Maske. Abgenommen werden darf die Schutzmaske in der Gastronomie am Tisch sowie bei Veranstaltungen an festen Sitz- oder Stehplätzen bei Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu Menschen aus anderen Haushalten.

Gastronomie: Im Gegensatz zu dem meisten anderen Bundesländern lehnt Bayern 2G plus für Restaurants und Cafés bisher ab und bleibt bei der 2G-Regel. Von 22 bis 5 Uhr müssen die gastronomischen Betriebe geschlossen sein (Sperrstunde). Bars und Kneipen - also "reine Schankwirtschaften" - dürfen derzeit gar nicht öffnen.

Auch Clubs, Discos und Bordellbetriebe sind geschlossen. Tanzveranstaltungen sind verboten - sofern es sich nicht um Sportausübung handelt.

2G gilt außerdem in Hotels und Pensionen, Hochschulen, Bibliotheken und Archiven, Zoos und botanischen Gärten, Gedenkstätten, Freizeitparks, Ausflugschiffen außerhalb des Linienverkehrs sowie bei eigenen sportlichen Aktivitäten in Outdoor-Sportstätten. Auch bei körpernahen Dienstleistungen, die keine medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Leistungen sind, muss in Bayern ein Impf- oder Genesenen-Nachweis vorgelegt werden - also zum Beispiel beim Friseur. In Seilbahnen mit Kabinen für bis zu zehn Menschen dürfen 75 Prozent der Plätze besetzt werden, bei größeren Kabinen 25 Prozent, in jedem Fall aber sieben Plätze.

Bei 2G plus benötigen Genesene und zweifach Geimpfte zusätzlich einen negativen Test, um Zutritt zu erhalten. Diese Testpflicht entfällt nach einer Auffrischungsimpfung (Booster). Die 2G-plus-Regel gilt für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, für Sportveranstaltungen im Freien, für Kulturangebote wie Theater, Kino, Konzerte und Museen, für Kongresse und Tagungen, für Innenräume von Schlössern, für Freizeiteinrichtungen wie Bäder, Saunen, Solarien, Fitnessstudios, Indoorspielplätze sowie für Spielhallen und Wettannahmestellen.

Die 3G-Regel muss laut bayerischer Corona-Verordnung beim touristischen Bahn- und Reisebusverkehr sowie auf Ausflugschiffen im Linienverkehr eingehalten werden. Ab sofort genügt auch für Meisterkurse und Fahrschulen, dass neben Geimpften und Genesenen auch negativ Getestete Zugang haben (siehe oben). Bundesweit vorgeschrieben ist 3G darüber hinaus in öffentlichen Verkehrsmitteln und am Arbeitsplatz.

Zu Gottesdiensten dürfen auch Ungeimpfte. Die Höchstteilnehmerzahl hängt davon ab, wie viele Menschen Platz finden, solange der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Entscheidet sich die Kirchengemeinde oder Glaubensgemeinschaft freiwillig für 3G, entfällt die Personenobergrenze.

An Schulen gilt im gesamten Gebäude eine Maskenpflicht - auch auf dem Sitzplatz im Klassenzimmer und beim Sportunterricht. Auf dem Schulhof darf die Maske abgenommen werden. Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist verpflichtend. Alle Schüler werden dreimal pro Woche getestet.

In Kindergärten, -krippen und Horten muss die Betreuung in festen Gruppen erfolgen. Die Kinder müssen regelmäßig getestet werden - entweder per PCR-Pool-Testung in der Einrichtung oder dreimal in der Woche zu Hause von den Eltern mit einem Schnelltest.

Das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Volksfeste sind verboten. Auf besonders belebten Plätzen in den Innenstädten können die Kreisverwaltungsbehörden den Konsum von Alkohol untersagen.

Die aktuelle bayerische Corona-Verordnung gilt vorerst bis einschließlich 9. Februar.