FAQ: Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern

Isolation und Quarantäne

Wie verhält man sich richtig, wenn man sich doch mit Corona infiziert hat? Die Antwort ist: Isolation. Wer Symptome, aber noch kein positives Testergebnis hat, sollte sich aus Verantwortung für andere direkt isolieren. Wer ein positives Testergebnis hat, muss sich isolieren. Das gilt auch, wenn sich das Gesundheitsamt noch nicht persönlich gemeldet hat. Man darf die Isolation allerdings verlassen, um einen positiven Antigentest durch einen PCR-Test überprüfen zu lassen.

Die Isolation dauert mindestens fünf und maximal zehn Tage. Tag eins ist der Tag nach der Abstrichentnahme. Wer ab Tag fünf seit mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, darf wieder unter Menschen. Freitesten müssen sich nur Beschäftigte vulnerabler Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Was aber, wenn man nach der zehntägigen Isolation immer noch Symptome hat? Die Empfehlung ist, sich dann in freiwillige Selbstisolation zu begeben, bis der Schnelltest negativ ist. Längstens jedoch für weitere fünf Tage. Das bayerische Gesundheitsministerium rät aber auch nach Ende der Isolation zur Vorsicht: Betroffenen wird empfohlen, fünf Tage außerhalb der eigenen Wohnung - insbesondere in geschlossenen Räumen - eine FFP2-Maske zu tragen und unnötige Kontakte zu anderen Menschen zu vermeiden.

Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen wurde in Bayern schon länger abgeschafft. In Quarantäne muss nur, wer sich zehn Tage vor der Einreise nach Deutschland in einem Virusvariantengebiet aufgehalten hat. Diese dauert 14 Tage, kann nur in speziellen Ausnahmefällen (externer Link) vorzeitig beendet werden und gilt auch für Geimpfte und Genesene. Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, benötigt außerdem eine Einreiseanmeldung. Diese kann man hier (externer Link) digital ausfüllen.

Krankschreibung

Wer mit Corona infiziert ist, hat ein Recht auf Lohnfortzahlung, ganz gleich, ob sie oder er geimpft ist oder nicht. Voraussetzung ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes.

Wer infiziert ist, sich aber nicht krank fühlt, kann theoretisch von zu Hause aus weiterarbeiten. Arbeitgeber müssen diese Möglichkeit aber nicht mehr anbieten. Manche Arbeitgeber akzeptieren einen positiven PCR-Test als Krankmeldung. Der DGB Rechtsschutz rät, sich grundsätzlich um ein Attest des Arztes zu bemühen. Denn bei einer Corona-Infektion haben Arbeitgeber wie bei jeder anderen Krankheit auch das Recht, ein Arzt-Attest zu verlangen.

Corona-Genesenenstatus

Wer gilt als genesen und wie lange gilt dieser Status? In dieser Frage gab es in der Vergangenheit viel Hin und Her und auch mehrere Gerichtsverfahren.

Aktuell gilt der Status für 90 Tage ab Feststellen der Infektion. Er beginnt allerdings erst am 29. Tag nach der Positivtestung. Den Status können sich Genesene vom Hausarzt oder der Apotheke gegen Vorlage eines positiven PCR-Tests bescheinigen lassen.

Corona-Impfstatus

Als vollständig geimpft gilt, wer entweder zwei Impfstoffdosen bekommen hat oder einmal geimpft wurde und bereits Corona hatte. Die Infektion muss man allerdings mit einem PCR-Test nachweisen können und sie muss mindestens 28 Tage zurückliegen. Wenn die Infektion vor der ersten Impfung stattfand, reicht in diesem Fall auch ein Antikörpertest.

Doch Vorsicht: Diese Regelung gilt nur noch bis zum 1. Oktober. Das ist deutschlandweit der Stichtag, ab dem nur mehr als vollständig geimpft gilt, wer drei Dosen bekommen hat. Der Abstand zwischen der zweiten und dritten Impfung muss mindestens drei Monate betragen. Akzeptiert werden auch zwei Impfungen plus eine nachgewiesene Infektion. Fand diese vor der ersten Impfung statt, benötigt man zum Nachweis einen Antikörpertest, danach reicht ein positiver PCR-Test. Auch in diesem Fall muss die Infektion mindestens 28 Tage zurückliegen. Anerkannt werden ausschließlich in der EU zugelassene Impfstoffe.

Die aktuell gültigen Regeln zum Corona-Impfstatus finden Sie hier (externer Link).

Impfzertifikate

Aktuell gelten in Deutschland keine Zugangsbeschränkungen, die nach dem Impfstatus unterscheiden. Das bedeutet, Besucher von Restaurants, Konzerten, Bibliotheken oder Museen müssen kein Impfzertifikat vorlegen.

Anders ist das bei Reisen ins Ausland. Hier sind Impfzertifikate nach wie vor wichtig. Denn für manche EU-Länder gelten nach wie vor Beschränkungen bei der Einreise. In Frankreich zum Beispiel: Ohne vollständige Impfung darf hier nur ins Land, wer einen negativen PCR- (maximal 72 Stunden alt) oder Schnelltest (maximal 48 Stunden alt) vorlegen kann. Ähnlich verhält es sich bei Malta oder Portugal. Wer ins Ausland reist, sollte sich also vorab genau über die im Land geltenden Einreiseregeln erkundigen. Aktuelle Informationen hierzu bietet der ADAC (externer Link).

Digitale Impfzertifikate können jedoch verfallen. Dies hat technische Gründe. 365 Tage nach der Ausstellung erlischt ein digitales Impfzertifikat, das heißt, dass der QR-Code ab diesem Zeitpunkt ungültig ist. Nutzerinnen und Nutzer der Corona-Warn-App erhalten deshalb 28 Tage vor Ablauf eine Mitteilung. Sie können das Zertifikat dann aktualisieren. Dies ist mit wenigen Klicks möglich.

Wer bereits einen Booster bekommen hat, muss nicht aktiv werden. Dieser gilt unbefristet, das Zertifikat erlischt also nicht.

Nach Abschluss der Grundimmunisierung gilt das digitale Impfzertifikat bei Reisen EU-weit 270 Tage lang. Nach Ablauf dieser neun Monate erlischt der Impfschutz. Betroffene müssen sich dann um eine Auffrischungsimpfung kümmern, um weiterhin als geimpft zu gelten.