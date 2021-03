Diese Corona-Lockerungen gelten ab Montag in Schwaben

In Schwaben hat kein Landkreis und keine Stadt eine 7-Tage-Inzidenz von über 100, das hat das Bundesgesundheitsministerium mitgeteilt. Damit treten ab dem morgigen Montag in ganz Schwaben Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft.

Lockerungen hängen von Inzidenzwerten ab

Besonders weitreichende Öffnungen wird es in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen und Aichach-Friedberg sowie in der Stadt Kempten geben, denn dort liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Gesundheitsamt jeweils unter 35. Im Oberallgäu, im Landkreis Günzburg und im Kreis Neu-Ulm liegt die 7-Tages-Inzidenz nach Angaben des Gesundheitsamts unter 50 aber über 35, auch dort gibt es Lockerungen, die Kontaktbeschränkungen werden aber nicht ganz so stark zurückgenommen wie in Gebieten, wo die Inzidenz unter 35 liegt. Alle anderen schwäbischen Landkreise und Städte haben eine 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100, dort dürfen beispielsweise Einzelhandelsgeschäfte noch nicht öffnen.

Lockerung der Kontaktbeschränkungen in Schwaben

In Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von weniger als 35 dürfen ab morgen drei Haushalte mit insgesamt zehn Personen zusammenkommen. In allen anderen Gegenden gilt: Bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich privat treffen. In beiden Fällen müssen Kinder unter 14 Jahren nicht dazugezählt werden.

Wo Geschäfte wieder öffnen dürfen

In Regionen mit einer Inzidenz unter 50 dürfen Geschäfte wieder öffnen. Als Ladengeschäft gelten dabei auch Handwerksbetriebe mit Publikumsverkehr, zum Beispiel Uhrmacher, Schneidereien und Fotostudios. Pro zehn Quadratmeter Fläche darf ein Kunde in den Laden gelassen werden. Wichtig ist ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den Kunden. Kunden sind verpflichtet in den Läden FFP2-Masken zu tragen.

Einkaufen nur mit Termin bei Inzidenz über 50

Überall, wo die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, gilt für den Einzelhandel: Einkaufen ist nur mit Termin möglich, also "Click & Meet". Bei "Click & Meet" gilt im Laden: 40 Quadratmeter pro Person.

Diese Neuerungen gelten für ganz Schwaben

Unter strengen Auflagen dürfen ab morgen in ganz Bayern Buchläden wieder öffnen, außerdem Fahr- und Flugschulen. Anbieter von sogenannten körpernahen Dienstleistungen, zum Beispiel Massagepraxen oder Tattoo-Studios müssen sich aber weiter gedulden. Dienstleistungen der nichtmedizinischen Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflege dürfen dagegen wieder angeboten werden. Auch Museen, Galerien, Zoos und Gedenkstätten können wieder Besucher einlassen. Bei Museen, Tierparks etc. ist eine Voranmeldung verpflichtend.

Außerdem ist in ganz Bayern unter freiem Himmel wieder kontaktfreier Sport erlaubt - in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen. Sogenannter Kontaktsport wie etwa Fußball ist noch nicht möglich, auch die Fitnessstudios bleiben noch geschlossen.