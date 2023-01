Im Wald zu Hause: Die bayerische Jagdkönigin aus dem Unterallgäu

Eine unscheinbare Kuhle voller Matsch und Schlamm: "Hier sieht man, dass der Keiler vor ein paar Tagen da war. Er ist hier mit seiner Nase rein und hat wahrscheinlich noch nach ein paar unter dem Laub verborgenen Maiskörnern gesucht", erklärt Jägerin Felizitas Schauer. Auf diesen Platz in dem riesigen Jagdrevier in Tussenhausen streut sie ein paar Maiskörner auf die Fläche, die mit einer Wildkamera beobachtet wird. "Ankirren" nennt man das in der Jägersprache, also anlocken, um das Wildschwein bejagen zu können. "Das wird ein Glücks- und Geduldsspiel. Das kommt drauf an, ob er Lust hat zu kommen oder nicht. Da haben wir keinen Einfluss darauf", so die Jägerin.

Andere machen Yoga – Sie geht in den Wald

Der Wald ist für die bayerische Jagdkönigin das zweite Zuhause – egal, ob bei fünf Grad Nieselregen oder 25 Grad Sonnenschein. Schon als kleines Mädchen war Felizitas Schauer hier mit ihrer Mutter unterwegs. "Ich fühle mich hier total wohl. Egal wo ich bin, es fühlt sich immer ein bisschen wie Heimkommen an. Das ist für mich ein bisschen wie Meditation", erklärt sie und fügt lachend hinzu: "Andere gehen ins Fitnessstudio oder ins Yoga, und ich gehe in den Wald. Was Schöneres gibt es gar nicht."

Jagd wird jünger und weiblicher

Die 24-Jährige ist eine von gerade mal 9.000 Jägerinnen in Bayern. Insgesamt dürfen im Freistaat 75.000 Menschen auf die Jagd gehen, haben also einen Jagdschein. Die Jägerschaft wird aber nicht nur jünger, sondern auch weiblicher. Betrug ihr Anteil 2017 noch rund 9,5 Prozent, gehen heute knapp zwölf Prozent sogenannter Waidfrauen auf die Pirsch. Gründe sind laut bayerischem Jägerverband der Naturgenuss, die Freude am Jagdhund und die eigenständige Erzeugung eines hochwertigen regionalen Lebensmittels.

Mehr als nur Töten

Auch wenn die Jagd umstritten ist - für Felizitas steht sie unter anderem für Naturschutz. "Ich war dieses Jahr viele Stunden im Revier, gerade mit der Kitzrettung von Ende April bis Anfang Juni. Dann die ganze Arbeit im Wald, Reviereinrichtungen, Schweinelöcher zu machen und so weiter", bilanziert Schauer. Unumstritten ist, dass man für den Jagdschein erst einmal viel lernen muss. Bereits mit 19 hat Felizitas ihr so genanntes "grünes Abitur" gemacht: "Ich hab für meinen Jagdschein mehr gelernt als für mein Abi", gesteht sie. 2022 wurde die 24-Jährige zur bayerischen Jagdkönigin gekürt, damit ist sie bis zum Herbst 2024 offizielle Botschafterin der Jagd. Beruflich betreibt Schauer die Jägerei aber nicht. Sie arbeitet im familieneigenen Bestattungsunternehmen.

Jagen: Leidenschaft und Lebenseinstellung

Eines muss man aber als Jägerin ganz besonders lernen: Geduld. Mehrere Stunden auf dem Jägersitz verbringen und dabei mucksmäuschenstill sein, ist für die junge Frau kein Problem: "Es ist eine Leidenschaft und eine Lebenseinstellung. Es ist definitiv mehr als nur ein Hobby, denn, wenn man nicht bereit dazu ist, ein Stück von seinem Leben dafür zu geben, dann ist das nicht das richtige für einen."

Vom Wildschwein fehlt jede Spur

Das Wildschwein lässt sich an diesem Tag nicht mehr blicken, aber zum Glück ist die Gefriertruhe ja noch voll – mit selbst erlegtem Hirsch, Reh und "meinem Wildschweinleberkäse. Es gibt für mich nichts Besseres", schwärmt die Jägerin sie und lacht. Am Liebsten isst sie den mit Semmel und scharfem Senf.