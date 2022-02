Polizei findet 115 Katzen in einer 60-Quadratmeter-Wohnung

Wegen einer angeblichen Notlage hat die Polizei am vergangenen Sonntag die Tür einer Wohnung in Diepersdorf aufgebrochen und darin 115 Katzen gefunden. Wie die Polizeiinspektion Altdorf heute mitteilt, befanden sich die Tiere und die Wohnung in einem "erschreckenden Zustand".

Fast zwei Katzen pro Quadratmeter

Eine 60-jährige Frau hatte offenbar mehr als hundert Katzen in ihrer 60 Quadratmeter großen Wohnung gehalten. Die Polizei war zu der Wohnung gerufen worden, weil der Verdacht bestand, dass der Bewohnerin etwas zugestoßen sein könnte. Die Polizei öffnete die Wohnungstür, statt der Mieterin fanden sie aber zunächst nur unzählige Katzen. Die Tiere versteckten sich auch teilweise hinter und in den Möbeln.

Besitzerin ins Krankenhaus gebracht

Mit Hilfe von Mitarbeitern aus den Tierheimen in Feucht und Hersbruck konnte am Sonntag etwa die Hälfte der Tiere gerettet werden. Die Frau kam später hinzu und wurde wegen ihres Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Katzen wurden in die Obhut des Veterinäramtes übergeben.

Katzen werden auf Tierheim in ganz Bayern verteilt

Beim Eintreffen am Sonntag fanden die Beamten außerdem einen geöffneten Wasserhahn vor. Dadurch entstand laut Mitteilung "ein Gemisch aus Katzenkot, Katzenurin, Futter und Wasser, das auch in den Boden und die Wände eindrang". Aus Sicht der Polizei ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Wegen der großen Anzahl werden die Katzen nun auf Tierheime in ganz Bayern verteilt.