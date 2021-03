Dienstunfähigkeit: Zwieseler Bürgermeister will reagieren

Der Zwieseler Bürgermeister Franz Xaver Steininger, der durch einen Stadtratsbeschluss ab 1. April in den Ruhestand geschickt werden soll, stimmt sich momentan mit seiner Rechtsvertretung ab, wie er auf die Pressemitteilung des Stadtrats reagieren wird. Das gab der parteifreie Kommunalpolitiker dem BR auf Nachfrage bekannt.

Vom Stadtrat Diskussion über die Medien angestrebt?

Kritisch sehe er, dass der Stadtrat die Pressemitteilung nach dem Beschluss vom Donnerstag bereits am Freitag versendet hat. "Die Inhalte einer nicht öffentlichen Stadtratssitzung am nächsten Tag per Pressemitteilung zu versenden, noch bevor ein Bescheid erstellt ist und der Empfänger den genauen Beschlusswortlaut kennt, muss ja ohnehin nicht kommentiert werden", schreibt er in seiner Antwort auf die BR-Anfrage. Offensichtlich werde, so Steininger, "eine inhaltliche Diskussion über die Medien angestrebt, was nach meinem Dafürhalten wenig zielführend ist".

Steininger hatte Mitwirkungspflicht verletzt

Der Zwieseler Stadtrat hatte den Bürgermeister, der seit rund zehn Jahren Rathauschef in Zwiesel ist, am Donnerstag in nicht-öffentlicher Sitzung für dienstunfähig erklärt. Die zweite Bürgermeisterin Elisabeth Pfeffer sagte dem BR, Steininger werde den Bescheid im Lauf dieser Woche erhalten, könne ihn dann akzeptieren oder dagegen klagen. Mündlich habe sie ihm die Entscheidung bereits unmittelbar nach der Sitzung mitgeteilt. Ein persönliches Gespräch am Freitag habe Steininger aus Termingründen abgelehnt.

Hintergrund für die Entscheidung des Stadtrats ist ein Beschluss vom März letzten Jahres, wonach die Dienstfähigkeit des Bürgermeisters aufgrund mehrerer Vorfälle vom Amtsarzt überprüft werden soll. Steininger hatte sich daraufhin zwar beim Amtsarzt vorgestellt, aber nicht mehr bei einem weiteren Facharzt, wie vom Amtsarzt angeordnet. Damit hat er seine Mitwirkungspflicht verletzt, so der Stadtrat. Das war der Grund dafür, ihn nun per Stadtratsbeschluss für dienstunfähig zu erklären und mit Ablauf des Monats in den Ruhestand zu schicken.

Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren

Zwischen Bürgermeister und Stadtratsmehrheit ist das Klima seit langem schlecht. Es gab mehrere Dienstaufsichtsbeschwerden wegen nicht umgesetzter Stadtratsbeschlüsse. Teilweise drohte das Landratsamt eine Ersatzvornahme an, falls die Beschlüsse nicht umgesetzt werden. Auch die Landesanwaltschaft Bayern hat seit längerem ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister eingeleitet. Dieses ruht momentan, weil die Staatsanwaltschaft Landshut Anklage gegen ihn wegen Bankrott und möglicher Vorteilsannahme erhoben hat. Über die Zulassung der Anklage hat das Amtsgericht Landshut noch nicht entschieden.