Dienstplan-Dilemma bei Uffenheimer Notärzten spitzt sich zu

Im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim gibt es drei Notarztstandorte. Weil aber Lücken in den Dienstplänen klafften, gibt es seit dem 1. Juli einen gemeinsamen Dienstplan für die Standorte Uffenheim und Bad Windsheim. Erstmal im einjährigen Probebetrieb. Das sorgte im Vorfeld trotzdem schon für große Diskussionen im Landkreis, denn die Sorge um eine schlechtere Versorgung wurde laut. Die Bedenken wurden nun, knapp zwei Monate nach der Umstellung, nicht besser – im Gegenteil.

Mehr Lücken als vorher

Nach aktuellem Stand sind in diesem August mehr Dienste unbesetzt als noch im August 2021. Eine katastrophale Situation, findet Bürgermeister Wolfgang Lampe (SPD). Er habe das, wie auch die Uffenheimer Notärzte, genau so kommen sehen. Denn die reine Theorie, dass aus zwei lückenhaften Dienstplänen ein voller wird, ist nicht so einfach in der Praxis.

Keine Sicherheit für Uffenheimer Notärzte

Aus Uffenheimer Sicht gibt es viele Faktoren, die für die immer noch bestehenden Lücken verantwortlich sind. Zum einen gibt es Notärzte, für die das nun größere Gebiet und die zusätzlichen Einsätze zu anstrengend sind. Uffenheim und Bad Windsheim allein liegen 18 Kilometer auseinander, dazu kommt das Umland. Jüngere Notärzte haben sich anderweitig umgeschaut und beispielsweise ihre Stunden in umliegenden Krankenhäusern aufgestockt. Denn in einem halben Dienstplan würden sie zu wenig eingeteilt werden und damit auch weniger verdienen.

Angst: Uffenheim fällt ganz weg

Dazu kommt eine weitere Angst, die auch für die Umorientierung der jungen Notärzte sorgt: Nicht nur Bürgermeister Lampe, auch die Notärzte im Ort befürchten, dass nach einem Jahr Probetrieb trotz bestehender Lücken kein eigener Dienstplan zurückkehrt. Man geht davon aus, dass Uffenheim komplett gestrichen wird. Denn Bad Windsheim hat ein eigenes Klinikum und würde sich als alleiniger Standort besser eigenen, so die Meinung der Ärzte. Und in Bad Windsheim Einsätze zu fahren, kommt für die meisten nicht infrage.

Angst der Bürgerinnen und Bürger

Fakt ist: Durch einen gemeinsamen Dienstplan und das größere Gebiet wird die Wartezeit auf einen Notarzt länger. Seniorenbeirat Helmut Pustolla hat schon von Wartezeiten zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden gehört. "Es geht immer noch um den Menschen, nicht ums Geld", so Pustolla. Gerade die älteren Uffenheimerinnen und Uffenheimer hätten Angst, im Ernstfall nicht schnell genug versorgt zu werden.

Landrat will beruhigen

Landrat Helmut Weiß (CSU) will nach zwei Monaten eigentlich noch nicht von einer Bilanz sprechen. Die Lücken im zusammengelegten Dienstplan sieht er, gibt jedoch auch zu bedenken, dass Urlaubszeit ist und Corona Nachwehen verursacht hat. Man sei außerdem noch im Probebetrieb und da werde am Ende auch ein Gutachten vom Institut für Notfallmedizin einfließen, das in Auftrag gegeben wurde.

Uffenheim soll Notarztstandort bleiben

Ganz bewusst habe man dafür gekämpft, dass nur der Dienstplan zusammengelegt werde und nicht der Standort, betont Landrat Weiß. Es stehe nicht zur Debatte, dass Uffenheim nach einem Jahr Probebetrieb kein Notarztstandort mehr ist. Die Uffenheimer Notärzte sollen ihre Bereitschaft eben nicht in Bad Windsheim absitzen müssen, sondern bei sich zuhause.

Allgemeiner Ärztemangel auf dem Land

Es ist ein Dilemma, räumt Landrat Helmut Weiß ein. Es gebe zu wenige Notärzte im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim. So gehe es aber auch vielen anderen ländlichen Regionen. Es fehle nicht nur an Notärzten, sondern auch Hausärzten oder Krankenhausmedizinern. Entsprechende Anreize, auf dem Land Arzt oder Ärztin zu werden, haben noch nicht den gewünschten Effekt.