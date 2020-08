Dienstleister übernimmt Corona-Tests am Nürnberger Hauptbahnhof

Seit dem 31. Juli 2020 hatten Ehrenamtliche des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Nürnberger Hauptbahnhof Corona-Tests bei Reiserückkehrern durchgeführt. Rund um die Uhr waren die freiwilligen Helfer aus ganz Franken im Einsatz. Am Donnerstag (13.08.20) übergeben sie die Corona-Teststation hinter dem Nürnberger Hauptbahnhof an den Dienstleister Eurofins. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens würden die Aufgaben im Laufe der Frühschicht übernehmen, sagte die BRK-Kreisgeschäftsführerin Brigitte Lischka dem Bayerischen Rundfunk. Bis 14.00 Uhr soll die Übergabe abgeschlossen sein.

Übergabe an Dienstleister soll Auswertung der Tests beschleunigen

Die Corona-Test-Station am Nürnberger Hauptbahnhof ist eine der letzten, die nun von einem Dienstleister übernommen wird. Grund dafür sei, dass dort nicht so viele Corona-Tests anfallen wie zum Beispiel an den Autobahnen, so Lischka. Durch die Übergabe an Eurofins soll die Auswertungen der Tests beschleunigt werden. Die Mitarbeiter können die Proben selbst nehmen. Eurofins führt anschließend auch die Analyse der Proben durch.

Ärger wegen Teststationen: 900 Infizierte warten noch auf ihr Ergebnis

Die Coronatests an den Test-Stationen an Flughäfen, Bahnhöfen und an Autobahnen hatten zuletzt für Unmut gesorgt. Die Auswertung der Tests dauerte zu lang. Am Mittwoch (12.08.20) wurde bekannt, dass zehntausende Reiserückkehrer noch auf ihr Test-Ergebnis warten, darunter auch 900 Infizierte. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte, 44.000 Testergebnisse seien noch nicht übermittelt. Mit der Übergabe an professionelle Dienstleister erhofft sich die bayerische Staatsregierung eine Beschleunigung der Tests.