Dienstende für Zwieseler Bürgermeister noch immer unsicher

Ob Franz Xaver Steininger (parteifrei), der Bürgermeister von Zwiesel, den der Stadtrat für dienstunfähig erklärt hat, tatsächlich am 1. April das Rathaus verlässt, ist noch immer unklar. Steininger hat bisher weder den Medien noch dem Stadtrat beantwortet, was er tun wird. Das sagte am Dienstag die zweite Bürgermeisterin Elisabeth Pfeffer (CSU) dem Bayerischen Rundfunk.

Widerspruchsfrist endet am 6. April

Weder in den Stadtratssitzungen noch sonst habe sich Steininger zu dem Thema genauer geäußert, so Pfeffer. "Es ist aber natürlich sein gutes Recht", so die zweite Bürgermeisterin, "dass er die Frist für einen eventuellen Widerspruch bis zuletzt nutzt". Steininger kann noch bis zum 6. April Widerspruch gegen die Entscheidung einlegen. Das ist generell möglich bis zu einem Monat nach Zustellung des schriftlichen Bescheids zur Amtsenthebung. Wenn der Politiker keinen Widerspruch einlegt, kann er in den Ruhestand wechseln.

Vorwurf: Steininger nahm Arzttermine nicht wahr

Der Stadtrat hatte den parteifreien Bürgermeister für dienstunfähig erklärt, nachdem er einen Facharzttermin zur Begutachtung seiner Dienstfähigkeit trotz mehrfacher Anmahnung nicht wahrgenommen hatte. Hintergrund für die weitreichende Entscheidung sind mehrere kommunalrechtliche Verstöße. Unter anderem soll er Stadtratsbeschlüsse nicht umgesetzt haben.

Bürgermeister im Juni vor Gericht

Gegen Steininger läuft auch ein Verfahren für eine vorläufige Dienstenthebung bei der Landesanwaltschaft Bayern. Dort hat Steininger aber schon um eine Fristverlängerung gebeten, die ihm auch gewährt worden ist. Zusätzlich steht der Politiker im Juni vor Gericht, wo er sich wegen 45 Fällen von privatem Bankrott und vier Fällen möglicher Vorteilsannahme verantworten muss.