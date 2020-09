Dienst-Tag für Menschen: Pflegekräfte demonstrieren in Würzburg

Ab Dienstag (15.09.20) plant eine Initiative der Stiftungen Bürgerspital, Juliusspital und Blindeninstitut wöchentliche Demonstrationen der Pflegekräfte in Würzburg für bessere Rahmenbedingungen in ihren Berufen. Unter dem Motto "Dienst-Tag für Menschen" sollen jeden Dienstag um 17 Uhr Kundgebungen in Würzburg stattfinden. Die erste stille Demonstration ist auf dem Marktplatz geplant. Die Anzahl der Demonstranten ist dabei auf 50 Personen begrenzt. Es nehmen Mitarbeiter aus verschiedenen Würzburger Einrichtungen und Organisationen teil, die sich vorher angemeldet haben.

Aktivisten wollen die Menschen in den Mittelpunkt rücken

Mit den Aktionen soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass nicht die Ökonomie, sondern der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Neben der zentralen Forderung, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, steht auch der Abbau der Bürokratie und das Voranbringen der Digitalisierung in Pflegeberufen im Vordergrund.