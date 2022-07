Diehl begrenzt Verlust und setzt auf die Familie

Unter dem Strich stand im vergangenen Geschäftsjahr ein Fehlbetrag von 84,5 Millionen Euro, wie der Konzern bei der Bilanzpressekonferenz mitteilte. Im Corona-Krisenjahr 2020 musste Diehl noch einen Verlust von gut 172 Millionen Euro verbuchen. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um gut sechs Prozent auf nun 3,2 Milliarden Euro.

Kahlschlag beim Flugzeug-Zulieferer

Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche könnten unterschiedlicher kaum sein. So musste der Flugzeugzulieferer Diehl-Aviation einen dramatischen Geschäftseinbruch verzeichnen. Die coronabedingte Krise in der Luftfahrt-Industrie hat in der Bilanz für das Geschäftsjahr 2021 deutliche Spuren hinterlassen. Mehr als 860 Stellen wurden gestrichen, beinahe jeder vierte Arbeitsplatz der Sparte in Deutschland.

Überaus beliebtes Abfindungsprogramm schafft neue Probleme

Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, investierte Diehl viel Geld in Abfindungen, während Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lange in Kurzarbeit steckten. Dass das Ganze weitgehend geräuschlos und ohne öffentlichen Protest ablief, liegt an dem großzügigen Abfindungsprogramm, das Konzerninsidern zufolge sogar etwas zu erfolgreich war. Erfahrene Luftfahrt-Experten haben den Konzern verlassen, erst jetzt werden die fachlichen Lücken sichtbar, die sie hinterlassen.