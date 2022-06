Diebstahl von Mobiltelefonen: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Mobiltelefone, ein Tablet und 200 Euro Bargeld: Das ist die Beute eines Einbrechertrios, das in der Nacht zum Mittwoch in ein Café in Bamberg eingestiegen war. Ein 18 Jahre alter Mann wurde nun als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen.

Diebesgut bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt mitteilten, sollen der 18-Jährige, ein 16-Jähriger und eine 17-Jährige den Einbruch und den Diebstahl gemeinsam unternommen haben. Eine Ortung der Telefone durch die Eigentümer führte zu den drei Tatverdächtigen, teilte die Polizei weiter mit. Teile des Diebesguts und weitere Mobiltelefone sind dann bei der Durchsuchung der Wohnung der 17-Jährigen in Bamberg sichergestellt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Dort hätten sich auch die beiden anderen Tatverdächtigen aus Schweinfurt aufgehalten.

Tatverdächtiger soll auch bei Autodiebstahl mitgemacht haben

Der 18-Jährige steht nach Polizeiangaben außerdem in Verdacht, an einem Autodiebstahl in Schweinfurt beteiligt gewesen zu sein. Dass der Wagen von seinem Eigentümer am 15. Juni als gestohlen gemeldet worden war, stellte die Verkehrspolizei Bayreuth drei Tage später bei einer Kontrolle fest. Der 18-Jährige sei Beifahrer gewesen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Untersuchungshaftbefehl gegen den 16-Jährigen wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Gegen die 17-Jährige ermitteln die Beamten wegen des Einbruchs.