Diebstahl von Keltengold: Polizeitaucher suchen neue Spuren

Sechs Polizeitaucher haben am Dienstag den Fluss Paar und drei Weiher in der Nähe des Kelten-Römer-Museums von Manching abgesucht. Laut einem Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) geht es dabei insbesondere um Gegenstände, die die Einbrecher vielleicht kurz nach ihrer Tat im Wasser verschwinden lassen wollten. Und siehe da: Unter den gefundenen Gegenständen in einem Weiher waren eine Brechstange und ein Elektromessgerät. Ob sie mit der Tat in Zusammenhang stehen, wird nun genauer untersucht.

Noch keine heiße Spur

Neben den kalten Temperaturen kam für die Taucher erschwerend hinzu, dass sie im trüben Wasser nur maximal einen Meter weit sehen konnten. Die Spurensuche unter Wasser sei der letzte Schritt, nachdem man bereits Felder, Wiesen und Wege abgesucht habe, teilte das LKA mit. Neue Erkenntnisse gibt es bislang nicht, die Ermittler werten noch immer die bereits gesicherten Spuren und Zeugenaussagen aus.

Museum wehrt sich gegen LKA-Vorwurf bei Videoüberwachung

Der Zweckverband, der das Museum in der oberbayerischen Marktgemeinde betreibt, wehrt sich unterdessen gegen Kritik an der in die Jahre gekommenen Videoüberwachung. Das Sicherheitskonzept sei zuletzt im Jahr 2020 vom LKA geprüft worden, teilte der Zweckverband mit. Ein LKA-Sprecher hatte zuvor gesagt, die Ermittlungsarbeit werde durch die veraltete Kameratechnik verzögert.

Zwar habe das Video-System keine hochauflösende Bild-Technologie, so der Zweckverband, es seien aber immer wieder einzelne technische Komponenten ausgetauscht worden, um Fehler zu beheben - zuletzt im März 2022. Überdies seien Vorplanungen für umfangreiche Maßnahmen zur technischen Verbesserung des Museums im Gange.

Keltengold hat Millionenwert

In der Nacht zum 22. November waren Unbekannte in das 2006 eröffnete Museum im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm eingebrochen und hatten den rund 2.000 Jahre alten Goldschatz gestohlen. Er bestand aus fast 500 keltischen Goldmünzen, deren Handelswert in die Millionen geht. Dazu hatten die Täter eine Vitrine mit Panzerglas aufgebrochen. Die Münzen waren 1999 bei archäologischen Grabungen in Manching entdeckt worden. Es handelt sich laut Museum um den "größten keltischen Goldfund des 20. Jahrhunderts".

