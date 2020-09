Diebstahl kommt Obdachlosen-Unterkunft zugute

Diebesgut für den guten Zweck, das dachte sich die Polizei in Nürnberg. Bei Ermittlungen wegen eines Ladendiebstahls ist sie auf zahlreiches Diebesgut gestoßen, darunter auch Lebensmittel. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden diese der Obdachlosen-Unterkunft in Nürnberg gespendet.

Vorschrift mal ganz anders

Normalerweise wird Diebesgut fein aufgelistet und dann der Asservatenkammer zugeführt. In Nürnberg hat die Polizei ganz pragmatisch gedacht, gehandelt und geklaute Lebensmittel denen zugeführt, die sie brauchen.

Die Polizei hat vor zwei Monaten zwei Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren in der Nürnberger Innenstadt gestellt, als sie versuchten, Parfüm im Wert von über 400 Euro zu stehlen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte weiteres zahlreiches Diebesgut aufgefunden werden, darunter auch frische Lebensmittel.

Herkunft der Lebensmittel nicht zu ermitteln

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Diebesgutes an. Da die Herkunft der Lebensmittel nicht ermittelt werden konnte, wurden diese nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nicht vernichtet, sondern in Absprache mit den Justizbehörden kurzerhand der Obdachlosenunterkunft in Nürnberg übergeben.