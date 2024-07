Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Diebstahl in KZ-Gedenkstätte Dachau – Staatsschutz ermittelt

Erst in Flossenbürg, jetzt auch in Dachau: Erneut haben Unbekannte Gegenstände aus einer bayerischen KZ-Gedenkstätte gestohlen. Besonders pietätlos: Entwendet wurden sie in Dachau aus der früheren Gaskammer.