Diebstahl in der Stephanuskapelle in Wülfershausen

In Wülfershausen an der Saale sind zwischen Mittwoch (29.06.22) und Donnerstagvormittag (30.06.22) Unbekannte in die Kapelle am Friedhof in Wülfershausen eingedrungen. Dabei wurde ein Tabernakel vom Altar gehoben und versucht die Messingverblendung aufzuhebeln. Das teilte die Polizeistation Bad Königshofen mit.

Diebe machten sich an Tür der Leichenhalle zu schaffen

Auch der Opferstock wurde aufgebrochen und Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro entwendet, heißt es im Polizeibericht. Dem nicht genug versuchten die Täter die angrenzende Leichenhalle aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Dadurch wurde jedoch die Kupferverkleidung an der Türe beschädigt.

Verärgerung und Enttäuschung in Wülfershausen

Die Stephanuskaplle von Wülfershausen zählt zu den ältesten Kapellen in Rhön-Grabfeld, so der Bürgermeister von Wülfershausen, Wolfgang Seifert zu BR24. "Das sind historische Schätze, die wir von unseren Vorfahren übernommen haben". In der Gemeinde Wülfershausen sei Enttäuschung zu spüren, dass scheinbar nichts mehr heilig sein, so Seifert. "Was mich wundert, dass die Diebe auch noch versucht haben, in die Leichenhalle einzubrechen", so der Bürgermeister weiter. Er vermutet, dass die Unbekannten das Kupfer von der Türe stehlen wollten. Die Kapelle hat laut Seifert nur sonntags geöffnet. Sie sei aber durch die Lage direkt an der Bundesstraße relativ einfach zugänglich.

Polizei sucht gesucht

Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden insgesamt auf etwa 800 Euro. Zeugen, welche zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle Bad Königshofen unter 09761-9060 in Verbindung zu setzen.