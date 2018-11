Diebische Putzfrau verurteilt

Eine 39 Jahre alte Frau hatte sich als Putzfrau ausgegeben und bei ihren Auftraggebern geklaut, was das Zeug hielt. Dafür wurde die Diebin jetzt am Landgericht München verurteilt. Die Frau soll für drei Jahre und zehn Monate in Haft – wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

Mehr als 500.000 Euro Beute

Das Gericht ist überzeugt: Die Frau hat ihre Tätigkeit als Putzfrau in einem halben Dutzend Häusern im Raum Starnberg ausgenutzt, um ihre Arbeitgeber zu bestehlen: Bargeld, teuren Schmuck, Uhren und andere Wertgegenstände. Der Gesamtwert der Beute: mehr als eine halbe Million Euro.

Diebin: Reuig, aber vorbestraft

Seit dem Frühjahr ist die Mutter, die mit ihrer Tochter zuletzt in Feldafing gelebt hatte, in Untersuchungshaft. Für die 39-jährige sprach nach Ansicht des Gerichts, dass sie geständig war und Reue gezeigt hat. Andererseits ist sie einschlägig vorbestraft und stand noch unter Bewährung. Bereits wenige Wochen nach ihrer letzten Verurteilung sei sie wieder straffällig geworden, so der Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, innerhalb einer Woche könnte die Frau ebenso wie die Staatsanwaltschaft noch Revision einlegen.