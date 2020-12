13.12.2020, 13:48 Uhr

Diebestrio beschäftigt Nürnberger Polizei gleich mehrmals

Drei junge Männer sind am Samstag auf Diebestour in der Nürnberger Innenstadt unterwegs gewesen. In einem Bekleidungsgeschäft ließen sie Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen. Doch die Polizei traf sie später am Abend noch einmal.