Diebestour durch Deutschland: Prozessauftakt in Bamberg

Vor dem Landgericht Bamberg wird heute ein Strafverfahren wegen versuchten schweren Bandendiebstahl gegen einen 31-jährigen Angeklagten eröffnet. Dem Mann wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, mit anderen Personen auf mehrere Firmengelände eingebrochen zu sein und unter anderem Bargeld, Waren und Autos gestohlen zu haben.

Angeklagter soll auch in Forchheim eingebrochen sein

Diese Einbrüche haben in den Jahren 2020 und 2021 im ganzen Bundesgebiet stattgefunden, auch in Forchheim. Dort soll der Angeklagte im Januar vergangenen Jahres mit vier weiteren Personen in eine Produktionshalle eingestiegen sein und Werkzeug im Gesamtwert von 100.000 Euro sowie einen Kleintransporter gestohlen haben. Dabei sollen sie einen Sachschaden von 30.000 Euro verursacht haben.

Für den Prozess in Bamberg wurden vier weitere Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil wird voraussichtlich am 24. Mai erwartet.