Diebe stehlen 257 Packungen Pistazien aus Allgäuer Supermärkten

Ein Mann und seine 17-jährige Komplizin haben am Donnerstag in mehreren Allgäuer Supermärkten insgesamt 257 Packungen Pistazien gestohlen.

Dieb und Komplizin treten zunächst Flucht an

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine aufmerksame Kundin in einem Supermarkt in Lindenberg (Landkreis Lindau) bemerkt, dass der Mann insgesamt 40 Pistazien-Päckchen in einen blauen Müllsack steckte und aus dem Laden trug. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Als der Mann die Polizeistreife bemerkte, trat er mit der 17-Jährigen die Flucht an. Beide konnten jedoch kurze Zeit später festgenommen werden. Was das Diebesduo mit den Nüssen vorhatte, war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar.

Pistazien-Diebesgut hat Gesamtwert von 850 Euro

Insgesamt fanden die Ermittler im Auto des Mannes 257 Packungen Pistazien. Mehr als 200 Packungen stammten nach Angaben der Polizei wohl aus einer anderen Filiale in Isny (Landkreis Ravensburg), wo sie am Donnerstagmorgen entwendet worden waren.

Die Beamten gaben die Pistazien dem Supermarkt zurück und nahmen die Personalien des Mannes und der Jugendlichen auf. Gegen beide wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Die gestohlenen Nusspackungen haben einen Wert von rund 850 Euro.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Landshut einen ähnlichen Fall gegeben: Damals waren im Auto eines Mannes 50 Kilogramm gestohlene Pistazien entdeckt worden.