23.04.2020, 15:57 Uhr

Diebe montieren im großen Stil Räder von geparkten Autos ab

Diebesbanden haben in München und anderen bayerischen Kommunen seit Anfang März in zahlreichen Fällen die Räder von abgestellten Fahrzeugen abmontiert - mitunter im Freien und am hellichten Tag. Die Täter ließen sich auch von Zeugen nicht stören.