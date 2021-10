Diebach hat Deutschlands schönsten Wohnmobilstellplatz

Wer mit seinem Wohnmobil ein nettes Plätzchen sucht, der ist am Forellenhof Reuss in Diebach bei Hammelburg genau richtig. Der terrassenförmig angelegte Stellplatz mit seinem Ausblick über das Saaletal, auf den Sodenberg oder den Saalecker Schlossberg ist eine Oase der Ruhe für Erholungssuchende. Zahlreiche Tiere, ein kleiner Hofladen und das angeschlossene Lokal mit Biergarten machen das Idyll perfekt. Die Nutzerinnen und Nutzer der Stellplatz-Radar-App der Fachzeitschrift promobil haben das nun entsprechend gewürdigt. Sie wählten den Forellenhof deutschlandweit auf Platz 1.

Gäste loben den Chef in den höchsten Tönen

Forellenhof-Betreiber Kalli Reuss wird in vielen Bewertungen in der promobil App Stellplatz-Radar in den höchsten Tönen gelobt: "Super Stellplatz, absolut klasse Betreiber mit einem tollen Team. Alles vorhanden, in der Gaststätte gutes Essen zu top Preisen!" Auch Hundebesitzer und ihre Vierbeiner sind am Forellenhof herzlich willkommen. Bei Chef Kalli Reuss ist die Freude über den ersten Platz im Stellplatz-Ranking groß: "Wir sind sehr happy. So eine Auszeichnung kriegt man ja nicht einfach so. Sie ist eine Belohnung für unser Herzblut und unser Engagement."