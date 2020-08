Dieb will Taxi stehlen - während der Fahrer am Auto lehnt

Dreister geht es kaum: Ein Mann hat versucht, am Münchner Flughafen ein Taxi zu stehlen, während der Taxler an der Motorhaube lehnte - so berichtet es die Polizei. Demnach wurde der Taxler davon überrascht, dass plötzlich der Motor seines Wagens gestartet wurde.

Startprobleme des Diebs verschaffen Taxler Eingriffsmöglichkeit

Am Steuer saß ein junger Mann, der zunächst erfolglos versuchte, am Automatikgetriebe einen Gang einzulegen. Der Taxler lief zur Beifahrerseite und setzte sich ins Taxi. Es kam zu einem Handgemenge, dabei gelang es dem Dieb, mit Vollgas loszufahren.

Flucht endete am Begrenzungspfosten

Er fuhr einen Begrenzungspfosten um und setzte das Taxi auf einem Grünstreifen auf, so dass es nicht mehr weiterfahren konnte. Im Wagen ging die Prügelei zwischen dem Taxifahrer und dem Dieb weiter. Schließlich flüchtete der junge Mann zu Fuß und lief direkt einer Streife der Bundespolizei in die Arme.

19-jähriger US-Soldat bekommt jetzt Ärger mit der Army

Der 19-jährige US-Soldat wurde festgenommen. Ihm wird Diebstahl und Körperverletzung zur Last gelegt. Wie es mit dem US-Amerikaner weitergeht, entscheidet die Staatsanwaltschaft unter Berücksichtigung des NATO-Truppenstatus, so die Polizei. Am Taxi entstand ein Schaden von 10.000 Euro.