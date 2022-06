Dieb klaut Gold im Wert von 800.000 Euro: Polizei sucht Zeugen

In Bayreuth hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag Goldbarren im Wert von 800.000 Euro aus einem Transporter gestohlen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, drang der Dieb in der Bayreuther Weiherstraße in den Transporter einer Logistikfirma ein.

Täter war mit Lastenrolly und dunkler Tasche unterwegs

Eine Überwachungskamera zeigt, wie der Unbekannte zwischen 16.51 Uhr und 17.11 Uhr das Gold auf eine Sackkarre packt und anschließend flüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Täter oder die Täterin wird wie folgt beschrieben: 1,75 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer Jeans, einem dunklen Kapuzenpullover, Schirmmütze und darüber die Kapuze des Pullovers, dunkel Turnschuhe mit weißem Sohlenrand und dunkle Handschuhe. Die Person trug außerdem einen hellen Mund-Nasenschutz und hatte eine dunkle Tasche und einen Lastenrolly mit sich.