Die Zukunft des Inselbahnhofs in Lindau ist unklar

An der Außenfassade bröckelt der Putz. Notdürftig sind zahlreiche Stellen auf dem historischen Gebäude des Lindauer Inselbahnhofs mit weiß überstrichen worden. Ein Buchladen musste jüngst innerhalb des Gebäudes von der Haupthalle in andere Räume umziehen. Zeitungen und Bücher finden sich jetzt, recht versteckt, gegenüber der Toiletten. Der Grund für den Umzug: Ein Wasserschaden. An mancher Stelle sind Scheiben zu Bruch gegangen.

Vorwurf: Bahn pflegt Bahnhof nicht

Eine Passantin ärgert sich und sagt mit Blick auf den Bahnhof: "Ein bisschen Kosmetik würde hier überall guttun. Er sieht sehr heruntergekommen aus." Lokalhistoriker Karl Schweizer sieht das ähnlich: "Das ist eine traurige Sache." Bei Regen werde es im Bahnhof teils nass, erklärt er. Der Wasserschaden zeugt davon. "Das wird nicht repariert. Das ist bitter", sagt Schweizer. Er wirft dem Management der Deutschen Bahn vor, den Inselbahnhof nicht zu pflegen.

Nazis verbrachten KZ-Häftlinge nach Dachau

Dabei hat er eine bewegte Geschichte. 1913 war mit dem Bau begonnen worden; im Übergang der Jahre 1921/22 wurde der Bahnhof nach und nach eröffnet. Karl Schweizer hat seine 100-jährige Geschichte erforscht, im Stadtarchiv Bilder und Anekdoten gefunden, in Aufsätzen die Gebäude-Pläne des Augsburger Architekten W. Heilmann studiert – der Vorname ist nicht überliefert. Daraus ist in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und dem Kulturamt der Stadt Lindau eine rund 2,5 Meter hohe Informationssäule entstanden, die seit Januar auf dem Querbahnsteig am Ende der Gleise steht. Zum Beispiel geht es um die Rolle des Bahnhofs im Dritten Reich.

Fußball-Weltmeister machten Halt in Lindau

Hier wurden etwa Zwangsarbeiter ins KZ nach Dachau gebracht. Dissidenten und andere Häftlinge der Nazis sind nach Recherchen von Karl Schweizer öffentlich abgeführt worden; Familienmitglieder verabschiedeten sie unter Tränen am Bahnsteig. Über den Bahnhof versuchten Menschen auch in die nahe Schweiz zu flüchten. Neun Jahre nach dem Krieg erlebte Lindau eine Überraschung. Statt mit dem Flugzeug reisten die Fußball-Weltmeister von 1954 mit einem Sonderzug von der Schweiz zurück zur Siegesfeier nach München – und zwar über den Bahnhof in Lindau.

Gleise könnten künftig früher enden als bisher

Bald könnte der Inselbahnhof möglicherweise ganz Geschichte sein. Er verliert schon jetzt an Bedeutung, vor allem wegen des neuen Bahnhofs in Lindau-Reutin. Von hier aus geht es inzwischen in unter zwei Stunden über Memmingen nach München. Es gibt aber weitere Gründe: Denn es gibt wohl auch Pläne die Gleise abzutrennen. Damit würde der Bahnhof seine originäre Funktion verlieren.

Jetzt reichen die Gleise noch direkt bis an das Bahnhofsgebäude; vom Zug aus laufen Fahrgäste über den Bahnsteig in die marmorvertäfelte Halle des Inselbahnhofs. Künftig könnten sie auf Höhe des Stadtarchivs enden. Dort war bis vergangenes Jahr noch eine Fußgängerbrücke. Inzwischen wurde sie abgerissen. An dieser Stelle könnte es später einmal einen Fußweg zur sogenannten Hinteren Insel geben. Das alles ist aber noch ganz und gar offen. Die Deutsche Bahn wollte sich zur Zukunft des Lindauer Inselbahnhofs auf Nachfrage des BR nicht äußern. Als Grund nannte sie laufende Gespräche mit der Stadt Lindau.