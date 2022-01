Die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Prüfstand

Freiwillige Feuerwehren sind ein Stützpfeiler der Gesellschaft und werden überwiegend von Ehrenamtlichen getragen. Bayernweit gibt es mehr als 7.500 Freiwillige Feuerwehren, davon allein etwa 3.000 in Franken. Doch das Engagement fürs Ehrenamt schwindet zusehends.

Regelmäßiges Training für den Ernstfall

Mindestens einmal pro Monat wird auch bei der Freiwilligen Feuerwehr im mittelfränkischen Hagenbüchach für die Einsatzkräfte eine Löschübung durchgeführt. Denn im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen, jede Sekunde zählt. Die Übungsteilnehmer sind alle ehrenamtliche Feuerwehrmänner, die für diese Arbeit einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit opfern. Bei solchen Übungen darf auch der Nachwuchs von der Jugendfeuerwehr bei den Profis mit anpacken. Jungs und Mädchen ab 16 Jahren dürfen hier trainieren, was bei einem echten Einsatz zu tun wäre. Der Feuerwehrkommandant beobachtet genau, wie sich der Nachwuchs bewährt.

"Wir sind 24 Stunden am Tag im Dienst. Können nie wissen, wann der nächste Einsatz kommt. Grad deswegen haben wir auch unsere Jugendfeuerwehr, um die jungen Leute schon an das Ehrenamt heranzuführen. Das ist für uns enorm wichtig, dass sich da auch junge Leute engagieren." Tobias Weiskirchen, Kommandant Freiwillige Feuerwehr Hagenbüchach

Forschungsprojekt zur Zukunft der Feuerwehr

Die Nachwuchsarbeit ist für die Freiwilligen Feuerwehren in Bayern elementar wichtig. Denn seit Jahren schon wird es immer schwieriger, junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Die Soziologie-Professorin Doris Rosenkranz von der Technischen Hochschule in Nürnberg beschäftigt sich in einem Forschungsprojekt mit den Fragen: Wer löscht morgen? Wie können auch künftig Menschen für die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr begeistert werden? Für die Wehren ist das nach Ansicht der Wissenschaftlerin eine große Herausforderung. Schließlich müssten es die Feuerwehren auch zukünftig schaffen, neue ehrenamtliche Mitglieder zu finden und diese auch gut auszubilden.

Engpässe durch das Berufspendeln

Eine zweite große Problematik erkennt Prof. Doris Rosenkranz in der zunehmenden Zahl von Berufspendlern. Immer mehr Menschen müssen lange Wege zum Arbeitsplatz zurücklegen und können sich deshalb nur schwer am Heimatort in einem Ehrenamt wie bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Deshalb kommt es bei immer mehr Wehren schon heute zu personellen Engpässen. Diese haben häufig zur Folge, dass Einsätze verzögert werden, weil es einige Minuten länger dauert, bis die Pendler einsatzbereit im Feuerwehrauto sitzen und ausrücken können. Solche Verzögerungen gibt es vor allem an Werktagen. Eben dann, wenn die Pendler bei der Arbeit sind und bei einer Alarmierung nicht direkt von ihrer Wohnung aus zur Feuerwehr kommen. Mit diesen Problemen sieht man sich auch in Neustadt an der Aisch konfrontiert. Hier gibt es derzeit insgesamt rund 80 aktive Einsatzkräfte bei der Freiwilligen Feuerwehr. Doch viele dieser Ehrenamtlichen pendeln zu ihren Arbeitsplätzen ins Umland. Bis sie bei einer Alarmierung einsatzbereit sind, kann viel Zeit vergehen.

"Wir können nicht früher losfahren, bevor wir unser Fahrzeug besetzt haben. Und da kann es schon sein, dass wir einige Minuten am Standort stehen, warten, bis die Leute kommen, um dann unserem Auftrag gerecht zu werden und an die Einsatzstelle verlegen zu können." Johann Schmidt, Hauptlöschmeister Freiwillige Feuerwehr Neustadt/Aisch

Neue Zielgruppen im Visier: Frauen und Migranten

Die Freiwilligen Feuerwehren müssen neue Zielgruppen erschließen. Das ist eines der ersten Ergebnisse der Studie der Technischen Hochschule Nürnberg. Feuerwehrfrauen zum Beispiel sind noch immer im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen eine Minderheit. Sie könnten künftig verstärkt von den Wehren angeworben werden, meint Prof. Doris Rosenkranz und stößt bei heute schon aktiven Feuerwehrfrauen auf große Unterstützung.

"Eine Frau kann genauso gut ihren Mann stehen. Es gibt genügend Frauen, die kräftig sind. Außerdem ist man ja immer im Team draußen. Man ist also nicht allein unterwegs, wenn man mit der Feuerwehr unterwegs ist. Wenn mir etwas zu schwer ist, kann ich mir einen Kollegen beiseite ziehen und den bitten, doch mal mit anzupacken. Zusammen funktioniert das immer." Andrea Leitner, Freiwillige Feuerwehr Neustadt/Aisch

Neben Frauen könnten aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem Flüchtlinge, verstärkt fürs Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr angesprochen werden, so die Nürnberger Studie.

Mehr Internet, mehr Werbung

Um das Ehrenamt vor allem für junge Menschen wieder attraktiv zu machen, müssten die Feuerwehren neue Wege gehen, davon ist Doris Rosenkranz überzeugt. Auch was Werbung anbelangt. Um künftig Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern, sollten die Feuerwehren viel mehr auf soziale Medien im Internet setzen. Außerdem müssten die Institutionen mehr Anreize schaffen, um Interessenten zu gewinnen. Andere Länder wie Kanada machen das bereits vor. Dort wird nicht nur vermittelt, dass man im Ehrenamt Gutes tut, sondern, dass man durch das Ehrenamt auch viel bekommt: Zum Beispiel eine fundierte Ausbildung im Bereich Erste Hilfe, die man auch abseits der Arbeit bei der Feuerwehr gut nutzen kann.

Engagement dient der Demokratie

Zudem glaubt die Soziologin Rosenkranz, dass Viele die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamts unterschätzen.

"Die ehrenamtlichen Kräfte leisten einen Beitrag für die Demokratie, denn sie leisten selber einen kleinen Baustein dafür, dass das Gesamtgefüge gut funktioniert. Also Ehrenamt ist auch Demokratiesicherung, und das ist in diesen Zeiten ein ganz wichtiges Ziel." Prof. Doris Rosenkranz, Technische Hochschule Nürnberg

Spielerisches Heranführen ans Ehrenamt

Prof. Doris Rosenkranz empfiehlt in ihrer Studie auch, künftige potentielle Ehrenamtsträger schon sehr früh anzusprechen und zu sensibilisieren. Bei einigen Freiwilligen Feuerwehren tut man das bereits. Auch bei der Feuerwehr in Hagenbüchach. Bei der so genannten "Kinderfeuerwehr" dürfen die Kleinsten mit sieben oder acht Jahren schon mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, die Löschspritze in der Hand zu haben oder wie es ist, im großen Feuerwehrauto mit zu fahren. Das schafft bereits im Kindesalter eine Bindung zur örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, die dann in vielen Fällen, so zeigen es Erfahrungen, bis ins Erwachsenenalter anhält.