Die Zugspitzseilbahn fährt wieder!

Gondel zum Unfallzeitpunkt unbesetzt

Der Schock saß jedoch tief. Schließlich hätte der Unfall auch bei einer echten Rettung mit einer besetzten Gondel passieren können.

Darum hat die Bayerische Zugspitzbahn gehandelt und ein Backup-System installiert: Nach Auskunft von Technik-Chef Peter Huber ist der Kettenzug ab sofort doppelt gesichert. Außerdem sei in den vergangenen Tagen bei mehreren Bergeübungen die Rettungssituation nachgestellt worden. Zusätzlich hat sich ein Sachverständiger der Seilbahnaufsicht die Seilbahn angeschaut. Er hatte keine Bedenken und erteilte die Betriebsgenehmigung.

Ersatzgondel in Rekordzeit gebaut

Der Neubau der Ersatzgondel in wenigen Wochen war eine Rekordleistung. Alles lief nach Plan – auch beim Transport der mehr als vier Tonnen schweren vollverglasten Kabine. Erst am Montag kam sie an, tags fanden schon die ersten Testfahrten statt.

So kann die Zugspitzseilbahn gerade noch rechtzeitig zu den Weihnachtsferien wieder auf Deutschlands höchsten Berg schweben.