"Die Zeit ist gekommen": Erste Frau dirigiert Wagner-Festspiele

"Endlich!" – das war die Reaktion von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die erste Frau am Dirigentenpult im Bayreuther Festspielhaus. Oksana Lyniv hat am Sonntagabend die Neuinszenierung des "Fliegenden Holländers" am Grünen Hügel dirigiert.

Oksana Lyniv: Die erste Dirigentin bei den Bayreuther Festspielen

"Die Zeit ist gekommen", sagte Lyniv selbst. Und auch Festspielleiterin Katharina Wagner betonte, wie viel Mut dazu gehöre, diesen Job als Frau zu lernen. Die Generation von und nach Oksana Lyniv sei aber "mutig genug", so Wagner bei einem kleinen Empfang im Kantinengarten im Anschluss an die Premiere. Geladen dazu hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Auf einem roten Teppich überreichte er Oksana Lyniv und Katharina Wagner Blumen und bedankte sich für den gelungenen Abend.

"Ich bin kein so großer Opernkenner wie die Bundeskanzlerin, aber das war die beste Inszenierung des Holländers, die ich bisher gesehen habe." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

Auch Angela Merkel war von der musikalischen und gesanglichen Darbietung angetan. Sie bemerkte aber auch, wie streng das Hygienekonzept gewesen sei. Im Haus selbst durften nur 911 Gäste im Schachbrettmuster Platz nehmen. In Haus kam jeder nach einem negativen Corona-Test und einer Registrierung – erkennbar durch ein pinkes Band am Handgelenk. Auch die Kanzlerin trug solch ein Band.