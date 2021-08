Die Zahnradfabrik Passau wird 75

Die Zahnradfabrik (ZF) Passau ist nach BMW Dingolfing der zweitgrößte Industriebetrieb in Niederbayern. Am 12. August hat der Passauer Standort des ZF-Konzerns Friedrichshafen seinen 75. Geburtstag. Groß gefeiert wird allerdings nicht: Die rund 4.500 Mitarbeitenden sind derzeit im Betriebsurlaub. Außerdem erlaubt Corona keine großen Feten.

Gute Geschäfte, aber Materialprobleme

Grund dazu gäbe es aber: Die drei Fabriken seien derzeit extrem gut ausgelastet, sagte Unternehmenssprecher Gernot Hein dem BR. Die Pandemie tue dem Geschäft mit systemrelevanten Produkten wie Bau- und Landmaschinen keinen Abbruch. Probleme gebe es derzeit allerdings in der Materialversorgung, betonte Standortleiter Andreas Moser neulich in einem PNP-Interview. Schichten hätten abgesagt werden müssen, weil Material fehlte. Kurzarbeit sei allerdings kein Thema gewesen.

Unrühmliche Vergangenheit

Begonnen hatte alles im August 1946, als die ZF Friedrichshafen die Produktion im Passauer Stadtteil Grubweg startete. 150 Beschäftigte stellten hier Traktorengetriebe her. Die Zeit davor gehört zur unrühmlichen Vergangenheit. In den letzten Kriegsjahren wurden Hunderte KZ-Häftlinge an diesem Standort, dem sogenannten Waldwerk, als Zwangsarbeiter eingesetzt. Sie mussten Panzergetriebe, Bunkertüren und technische Kleinteile zusammenbauen. Die Arbeits- und Lebensumstände waren oft menschenunwürdig.

Rasantes Wachstum

In den Jahren nach der Gründung der Zahnradfabrik Passau GmbH wuchs die Belegschaft rasant auf über 3.000 Mitarbeitende an. Später kamen die Werke im Passauer Ortsteil Patriching und in der Nachbargemeinde Thyrnau dazu. Das Produktprogramm wurde ständig erweitert - von Getrieben für Baumaschinen und Mähdrescher, über Teile für Windanlagen, Flugzeuge und Schienenfahrzeuge, bis hin zu Achsen für Autos und Niederflurbusse.

Krisenerprobt und weltweit agierend

Die Finanzkrise und andere globale Krisen sorgten immer wieder für Dellen. 2009 zum Beispiel brach der Konzernumsatz um über drei Milliarden Euro ein. Unterzukriegen war das Unternehmen allerdings nie. 2011 wurde die ZF Passau GmbH aufgelöst, dafür die "Division Industrietechnik" des ZF-Konzerns angesiedelt - mit 26 zugeordneten Standorten weltweit und insgesamt knapp 10.000 Mitarbeitenden.