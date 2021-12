Die Youfarm in Augsburg: Landfeeling für Kids in der Großstadt

Die Youfarm liegt mitten in Augsburg im Stadtteil Pfersee und sieht doch aus, wie weit draußen auf dem Land: Ein riesiges Gelände, mit Büschen, Bäumen und Klettergarten, mit Indianer-Tipi und einem Lagerfeuer. Früher war hier das Kasernengelände der US-Army, heute will die Youfarm ein Platz zum Toben, Spielen, Lernen und Ausprobieren sein. Zwei Dutzend Kinder hüpfen gerade über die schneebedeckte Wiese, rollen Schneebälle zu großen Kugeln und setzen die aufeinander, zu einem Schneemann. Andere Buben und Mädchen hangeln sich an quer gespannten Seilen entlang oder balancieren auf Holzpflöcken, die in den Boden geschlagen sind.

Rund ums Lagerfeuer

Teamleiter Frank Helbig, holt gerade den großen Eisentopf von der Feuerstelle herunter, Kinderpunsch mit Orange, zum Warmhalten bei der Kälte genau das Richtige. "Das ist schon wichtig, grad bei den Temperaturen, dass die Kids halt was Warmes haben, egal ob Stockbrot, Bratäpfel oder Punsch. Und Feuer hat sowieso eine große Faszination für die Kinder." Die Buben und Mädchen wollen trotzdem nicht lang stillsitzen, viel zu viel gibt es auf der Youfarm zu entdecken, sagt der fünf Jahre alte Damian, der mit seiner Kitagruppe gekommen ist: "Mir gefällt es, weil hier so viele Sachen sind, das ist cool für mich."

Das Konzept der Youfarm macht die Kinder stark

Träger der Youfarm ist das Frère-Roger-Kinderzentrum, das zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg gehört. Die Youfarm versteht sich als pädagogisch begleiteter Ort für Abenteuer, Spiel und Erfahrung. Viele Kinder aus der Stadt wissen nämlich nicht, dass etwa Himbeeren an Ruten wachsen oder wie eine grüne Haselnuss aussieht. Auf der Youfarm lernen sie es. Sie dürfen Hochbeete bepflanzen und Radieschen oder Tomaten ernten, und dank der Sternstunden-Spende können die Buben und Mädchen bald hier auch echte Schafe streicheln. Damian findet das stark: "Weißt du, ich habe noch nie Schafe gesehen, ich möchte die schon sehen."

Im Frühling kommen die Schafe

Der Stall wird gerade gebaut, im Frühjahr ist die Einweihung geplant. Gleich daneben ist die große Werkstatt, hier dürfen die Youfarm-Besucher nach Herzenslust schnitzen und sägen. Erzieherin Carmen Espinoza vom Columbus-Kindergarten kommt regelmäßig mit ihrer Gruppe her: "Wir kommen alle drei Wochen. Und auch wenn wir 25 Minuten herlaufen müssen, die Kinder lieben es. Sie lernen viel von der Natur und haben hier so viel Platz, das ist toll."

Ein Paradies, das Kinder glücklich macht

Mittendrin im Trubel steht Youfarm-Teamleiter Frank Helbig und freut sich, wie die Kinder lachen und und sich eine Schneeballschlacht liefern. "Wir haben hier ein kleines Paradies. Und wenn die Kinder dann gehen und man in ihre strahlenden, funkelnden Augen sieht, dann ist das einfach schön, dann macht das einfach Spaß."

