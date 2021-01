Die Würzburger Kulturszene und die Novemberhilfen

Kulturschaffende trifft die Coronapandemie besonders hart. Umso wichtiger sind deshalb die staatlichen Hilfen, um durch diese Zeit zu kommen. Viele Unternehmen kritisieren die Novemberhilfen aber, weil die Auszahlung schleppend läuft. Würzburger Kulturschaffende haben mit den staatlichen Hilfen unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Solo-Künstler: Viel Bürokratie, aber zügige Auszahlung

Seit Beginn der Coronapandemie gab es für Selbstständige und Unternehmen mehrere finanzielle Hilfen, die beantragt werden konnten. Für Freischaffende bedeutet das: Antrag nach Antrag ausfüllen und einreichen. Mittlerweile haben sich einige Solo-Künstler deshalb schon zu wahren Bürokratie-Experten entwickelt: "Klar muss man sich da reinlesen, aber das mache ich gerne, wenn ich weiß, dass mein Lebensunterhalt dadurch gesichert ist", sagt Christian Perleth, in Würzburg besser bekannt als Zauberer Zappalott. Wenn sich die monatlichen Hilfen unter der 5.000-Euro-Grenze befinden, erhalten Freischaffende das Geld innerhalb kürzester Zeit ausgezahlt. Diese Erfahrung hat auch die Würzburger Kabarettistin und Sängerin Birgit Süß gemacht: "Die Novemberhilfe kam zackig. Die habe ich ausgefüllt und sie war zwei Wochen später da."

Theater Chambinzky kämpft mit langsamer Auszahlung

Anders als freie Künstler können freie Theater wie das Chambinzky in Würzburg die Anträge nicht selbst stellen. Meist übernimmt ein Steuerberater diese Aufgabe. Die Hilfen sind absolut überlebenswichtig: "Wir waren von dem Monat November auf Dezember am absoluten Limit, da ging es um Cent-Zählerei, um überhaupt mit den Kosten durchzukommen", beschreibt Intendant Csaba Béke die Lage. Das Problem an den Novemberhilfen: Da sie sich im Fall des Theaters monatlich über der 5.000 Euro-Grenze bewegen, werden sie in mehreren Abschlägen nacheinander ausgezahlt. Während die erste Zahlung zügig angekommen ist, lässt der Rest auf sich warten, bemängelt Béke: "Wir haben erst von ein paar Tagen die zweite Zahlung erhalten und sind jetzt bei nicht einmal der Hälfte des Gesamtbetrags, der uns zusteht aus der Novemberhilfe.“ Laufende Kosten, wie Miete oder Gehälter, könnten schlecht erst zwei Monate später gezahlt werden. Das stellt das Theater vor enorme Probleme.

Dankbarkeit überwiegt

Das Theater Chambinzky ist trotzdem sehr dankbar um die staatlichen Hilfen, denn nur dadurch kann das Theater seine Tore nach der Pandemie wieder öffnen. Und nicht nur für das Theater, auch für die freischaffenden Künstler sind die Hilfen enorm wichtig um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Zwar lässt sich über die Höhe der staatlichen Hilfen streiten, da sie je nach Verdienst im Vorjahr enorm variieren: Die allgemeine Stimmung ist bei Kulturschaffenden aber im Vergleich zum Beginn der Pandemie deutlich besser und zuversichtlicher geworden.